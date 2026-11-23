ⓒ남양주시

남양주시가 팔당상수원 규제 개선을 위해 팔당상수원관리지역 6개 시·군의 협력을 이끌어 내며 공동 대응에 나섰다.

남양주시는 23일 용인, 광주, 이천, 여주, 양평, 가평 등이 참여하는 '팔당상수원관리지역 시·군 상생협의회' 출범과 함께 공동협약을 체결하고, 상수원 보호를 위한 불합리한 규제 개선과 지역주민에 대한 지원을 확대하기 위해 힘을 모으기로 했다고 밝혔다.

팔당상수원은 지난 반세기 동안 수도권 2600만 주민에게 식수를 공급해 온 주요 수자원이지만 상수원 보호를 위한 각종 규제가 장기간 이어지면서 지역 주민들은 재산권 행사와 지역발전에 제약을 받아왔다. 특히, 협의회에 참여한 7개 시·군은 수질오염총량제 등 수질관리 정책을 이행하고 있음에도 특별대책지역 지정과 수변구역 규제 등이 중복으로 적용되면서 주민들의 부담이 가중되고 있다.

협의회는 △규제 피해에 대한 정당한 보상과 주민 지원사업 개편 △수질오염총량제 등 과학적 수질관리 기반의 규제 개선 △한강수계관리위원회의 독립성과 자율성 강화 △수자원 보호 및 피해지역 상생 특별법 제정을 통한 국비 지원체계 구축 △친환경 수변개발과 공공하수처리구역 확대 등 상생 인프라 확충 △지역주민 환경교육 및 홍보 활성화 등 6대 협력과제를 추진키로 했다.

이에 더해 정부와 국회에 △물이용부담금 부과율 현실화와 주민 지원사업비 증액 등 정당한 손실보상 △특별대책지역 고시 폐지 △한강수계기금의 일방적 삭감 중단 △한강수계관리위원회 개편 및 기금운용의 투명성 확보 △팔당수자원의 국가핵심전략자원 격상과 국비 보상 △(가칭)'국가전략수자원 보호 및 피해지역 상생 특별법' 제정 등 상수원 보호에 따른 정당한 보상과 제도개선을 촉구했다.

최현덕 남양주시장은 "수자원은 이제 단순한 식수를 넘어 국가 미래를 좌우하는 핵심 전략자원"이라며 "지난 50년간 팔당상수원을 지켜온 지역주민들은 국가의 물 안보를 위해 헌신해온 만큼 그에 합당한 예우와 보상을 받아야 한다"고 강조했다. 이어 "이번 협약은 7개 시·군이 공동의 목소리로 지역 현안 해결에 나서는 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 긴밀한 협력을 통해 규제 개선과 특별법 제정 등 실질적인 제도 개선이 이뤄질 수 있도록 힘을 모으겠다"고 말했다.

남양주시는 지난 8월 상수원 보호를 위해 오랜 기간 불편과 제약을 감수해온 주민들에게 정당한 보상과 지원이 필요하다고 보고, 이들 6개 시·군에 공동 대응을 위한 협의회 구성 제안과 팔당특별대책협의회 방문 등 모임을 주도적으로 이끌어 왔다.

한편, 협의회는 공동으로 규제개선방안을 마련하고, 정부와 국회에 제도개선을 건의하는 등 중첩규제 해소와 주민지원 확대를 위한 협력을 지속해 나갈 방침이다.