추미애 경기도지사가 도내 초등학생 꿈나무기자단과 만나 경기도정의 주요 정책을 소개하고 어린이들의 다양한 질문에 답하며 소통하는 시간을 가졌다.

경기도는 23일 도청에서 추 지사와 꿈나무기자단 30명이 참석한 가운데 특별 간담회 ‘도지사와 함께하는 특별한 데이트’를 개최했다고 밝혔다.

▲추미애 경기도지사와 꿈나무 기자단 ‘도지사와 함께하는 특별한 데이트’ 기념촬영 ⓒ경기도

이날 간담회는 지난달 월간회의에서 한 꿈나무기자가 도지사와의 만남을 제안하고 추 지사가 이를 수락하면서 마련됐다.

간담회에서는 도지사의 역할과 경기도 주요 정책을 소개하고, 어린이 기자들이 평소 궁금했던 내용을 직접 질문하는 방식으로 진행됐다.

화성시 김연준 군이 민선 9기 임기 동안 꼭 이루고 싶은 과제를 묻자 추 지사는 경기도정의 핵심가치인 공정·혁신·포용을 소개하며 “이 세 가지 가치를 남길 수 있는 4년을 만들고 싶다”고 답했다.

AI 기술의 실생활 활용 방안에 대한 질문에는 인공지능을 활용해 도민에게 적합한 직업훈련과 복지제도를 안내하는 시스템을 준비하고 있다고 설명했다.

어린이들에게 추천할 책을 묻는 질문에는 다양한 분야의 독서를 강조하며 “AI 시대에 가장 필요한 것은 사람의 사고능력”이라고 말했다.

이밖에도 추 지사는 그냥드림 사업과 전통시장 지원사업 등 어린이 기자들이 관심을 가진 정책을 소개하며 눈높이에 맞춰 소통했다.

추 지사는 “문제점을 인식하고 이를 정리해 전달하며 함께 해결하려는 의지를 보여준 여러분이 대견하다”며 “어린이들의 다양한 꿈을 든든하게 뒷받침하는 것이 경기도의 역할”이라고 격려했다.