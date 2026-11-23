경기도, 42조 1946억 규모의 ‘2027년도 예산안’ 편성



민주당 ‘민생 안전핀’·국힘 ‘건전 재정 확립’ 강조… 철저한 예산안 심의 약속

▲경기도의회 더불어민주당 대변인단·정책부대표단이 23일 ‘2027년도 본예산 제3차 합동 정례브리핑’을 열고, 경기도의 ‘2027년도 본예산안’에 대한 심의 방향을 설명하고 있다. ⓒ경기도의회 더불어민주당

경기도가 편성한 42조 1946억 원 규모의 ‘2027년도 본예산안’에 대해 경기도의회 여야가 도민들을 위한 예산 집행을 위한 송곳 심의를 예고했다.

23일 도의회 더불어민주당은 재정위기의 부담이 도민의 삶에 전가되지 않도록 꼭 필요한 민생과 복지는 지키는 ‘민생 안전핀 예산’을 만들겠다고 약속했다.

민주당 대변인단·정책부대표단은 이날 ‘2027년도 본예산 제3차 합동 정례브리핑’을 통해 "도가 편성한 내년도 예산안은 올해보다 5.3% 증가했음에도 국고보조사업과 의무 지출은 늘어난 반면, 도가 자체적으로 활용할 수 있는 가용 재원은 올해 보다 2조 4095억 원 감소해 사실상 재정 여력은 더욱 심각해진 상황"이라며 "지방채 발행과 기금 활용을 비롯해 일부 법정 경비와 공무원 인건비의 편성까지 미루며 총 3조 494억 원의 가용 재원을 마련했지만, 민생 현장의 요구를 충분히 담아내기 어려운 실정"이라고 밝혔다.

또 "민주당은 재정위기의 부담이 생활의 어려움을 겪고 있는 도민의 피해로 이어지지 않도록 반드시 지켜야 할 지원부터 살펴 도민의 삶을 지키는 ‘민생 방파제’가 되겠다"며 "예산의 우선순위를 ‘무엇을 줄이기 쉬운지’가 아닌, ‘무엇이 줄어들 때 도민의 삶에 더 큰 어려움이 발생하는지’를 기준으로 판단해 불필요한 지출은 줄이면서도 반드시 필요한 복지와 민생 지원이 끊기지 않도록 ‘민생 안전핀 예산’을 만들겠다"고 강조했다.

그러면서 △긴급복지, 장애인 지원, 노인·아동 돌봄, 보건의료 등 필수 사회안전망을 위한 재정의 빈틈 해소 △소상공인·골목상권의 회복, 청년 취업·자립 지원, 대중교통·재난안전·지역균형발전 분야 등 민생경제의 회복 뒷받침 등을 예산 심의의 원칙으로 제시했다.

민주당은 "심사의 기준은 도민 체감도와 사업 성과 및 집행 실적"이라며 "관행적이거나 중복된 사업 또는 효과가 검증되지 않은 사업은 과감히 조정하고, 확보한 재원은 꼭 필요한 민생사업에 우선 배분하겠다"고 덧붙였다.

이와 함께 민주당 경기도당 및 경기지역 국회의원들과의 적극적인 협력을 통해 국비 추가 확보는 물론, △미래대응기금의 지방 배분 확대 △지방소비세율 인상 △국세와 지방세 비율 7대 3의 조기 실현 등 지방재정 구조개혁을 통해 반복되는 재정위기를 해결할 수 있는 구조적 원인을 개선해 나갈 계획도 공개했다.

▲방성환 대표의원 등 경기도의회 국민의힘 소속 의원들은 23일 기자회견을 통해 경기도의 ‘2027년도 본예산안’에 대한 심의 방향을 발표했다. ⓒ프레시안(전승표)

도의회 국민의힘 역시 필수 민생예산을 반드시 사수하겠다는 입장이다.

이날 방성환 대표의원과 윤종영 건전재정 혁신추진단장 등 국힘 소속 도의원들은 기자회견을 통해 "앞으로 진행될 예산 심의 과정에서 필수 민생예산을 복원하고, 경기도 건전 재정성 확보에 힘쓸 것"이라고 선언했다.

국힘은 도가 제출한 내년도 본예산안에 대한 자체 분석 결과를 바탕으로 지방채 발행과 기금 활용의 적정성을 지적하며, 주요 사업 예산의 삭감 및 미편성 사유를 집중적으로 확인할 계획을 드러냈다.

이들은 "도는 본예산안에 대해 ‘민생예산 사수’를 강조했지만, 정작 올해 4조 원대였던 가용재원이 내년 1조 6000억 원대로 급감하자 부족분을 메우기 위해 2462억 원 규모의 지방채 발행과 4100억 원 규모의 통합재정안정화기금 및 7000억 원 규모의 지역개발기금을 활용하는 방식으로 가용재원을 3조 494억 원까지 끌어올렸다"며 "결국 ‘경기도 재정위기’까지 선언하며 건전재정을 역설했던 바와 달리, 오히려 도민의 혈세로 갚아야 할 빚의 규모만 키웠다"고 꼬집었다.

이어 "도는 전임 도정의 9개월분 예산 편성을 ‘미생 예산’이라 비판했던 것을 잊어버리기라도 한 듯 본청 공무원 인건비는 9개월분만 반영했고, 장애인·여성·노동자·농민 관련 예산과 생명·돌봄·안전·미래와 직결되는 예산은 무더기로 삭감했다"며 △올해 본예산 대비 부족한 1조 원에 따른 사업 삭감의 타당성에 대한 철저한 점검 △민생·복지 예산 삭감 관련, 민원을 유형별·계층별 심층 분석 등을 통한 필수 민생 예산 복원에 총력 대응할 뜻을 전했다.

이 밖에도 예산안 심사가 공정하게 이뤄질 수 있도록 양당 교섭단체와 여·야·정 협치위원회의 실질적인 협치를 요구하는 동시에 △보편적 복지에서 선택적 복지로의 전환 △국가보조사업에 대한 국가 부담률 상향 △지방세제 개편·소방재원 국비 확보·미래대응기금 경기도 배정 등 국비 확보 노력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 추미애 경기도지사의 적극적인 노력을 촉구했다.

한편, 도는 앞서 내년도 본예산안 편성에 대해 "어려운 재정 여건 속에서도 도민의 생명과 안전 및 취약계층 보호와 민생 안정을 우선한 민생사수예산"이라며 "편성하지 못한 예산들에 대해서는 추가 재원 확보를 통해 보완하겠다"고 설명한 바 있다.