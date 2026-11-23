전북자치도 장수군은 올해 농어촌 기본소득 도입을 계기로 인구 유입과 지역 상권 확대, 지역 내 소비 증가 등 눈에 띄는 여러 변화를 목도하고 있다.

인구 감소로 소멸 위기에 놓였던 장수군에서 기본소득이 주민들의 정착과 외부 인구의 전입을 유도하는 계기가 되고 있다는 점에서 관심을 끌었다.

실제로 장수군의 인구는 기본소득 시범사업 선정 전인 2025년 말 2만445명에서 올해 10월 말 현재 2만1182명으로 737명, 정확히 3.6%나 껑충 뛰었다.

▲최훈식 장수군수는 23일 "농어촌 기본소득을 마중물로 삼아 소득 보장을 넘어 군민의 삶 전반을 뒷받침하는 장수형 기본사회를 만들어 가겠다"고 주먹을 불끈 쥐었다. ⓒ장수군

▲종합발전계획은 소득·일자리·주거·보건의료·돌봄·먹거리·여가문화·교육·교통 등 기본서비스 14개 부문을 아우른다. ⓒ장수군

기본소득 사용 가맹점은 사업 선정 전 680곳에서 최근에는 937곳으로 증가했고 소매점 매출 증대 등 지역경제에 훈짐 효과도 적잖은 것으로 알려졌다.

최훈식 장수군수는 23일 "농어촌 기본소득을 마중물로 삼아 소득 보장을 넘어 군민의 삶 전반을 뒷받침하는 장수형 기본사회를 만들어 가겠다"고 주먹을 불끈 쥐었다.

최 군수는 "앞으로 군민의 목소리에 귀 기울이고 분야별 정책을 유기적으로 연계해 군민이 체감하는 성과를 낼 수 있도록 내실 있는 계획을 수립하겠다"고 말했다.

실제로 장수군은 지난 20일 군청 2층 회의실에서 '장수형 기본사회 구축을 위한 종합발전계획 수립 용역' 착수보고회를 갖고 향후 전반적인 기본사회 종합 그림 그리기에 나섰다.

(재)전북연구원의 황영모 선임연구위원의 발표를 시작으로 장수군의 초고령화, 인구감소 등 구조적 문제 해결을 위한 용역의 추진 방향 논의, 질의응답 및 의견수렴이 진행됐다.

종합발전계획은 소득·일자리·주거·보건의료·돌봄·먹거리·여가문화·교육·교통 등 기본서비스 14개 부문을 아우른다.

또한 △주민참여 △사회연대경제 △인공지능(AI) 기술 △추진체계 구축 등 4개 추진 기반을 접목해 장수형 기본사회의 비전과 5개년 실행 전략을 구체화한다.

군민이 일상에서 겪는 어려움이 의료·돌봄·교통·주거 등 다양한 분야와 복합적으로 연결돼 있다는 점을 고려해 분야별 정책의 연계성을 높이고 지역자원을 활용한 장수군만의 특화 모델을 발굴하는 데 중점을 두고 있다.

장수군은 여러 의견을 토대로 연구 방향을 구체화하고 지속 가능한 장수형 기본사회 구축의 토대를 마련해 나갈 계획이어서 향후 행보에 관심이 집중된다.