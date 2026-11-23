박승원 경기 광명시장이 시민들의 일상 속 불편을 살피고 지역 현안을 해결하기 위해 현장 소통 행보를 이어갔다.

23일 광명시에 따르면 박 시장은 이날 소하1동에서 현장 소통 정책인 ‘우리동네 시장실’을 운영하고 주민과 지역 단체장, 학부모 등을 만나 복지·환경·교육 등 다양한 분야의 의견을 청취했다.

▲박승원 광명시장(사진 중앙)이 소하 1동을 찾아 지역 현안을 살폈다. ⓒ광명시

박 시장은 주민들과 취약계층에 전달할 계절김치를 담그며 나눔 활동에 참여한 데 이어 한내근린공원 소하2교 일대에서 친환경 유용미생물(EM) 흙공 던지기 활동을 함께하며 하천 생태환경 보호의 중요성을 나눴다.

신촌휴먼시아2단지 경로당에서는 어르신들과 만나 운영상 어려움을 듣고 운영비 인상과 부식비 지원 등 건의 사항을 청취했다.

이어 한내근린공원의 기후적응 마을정원 조성지와 트리하우스 설치 예정지를 찾아 생활권 녹지 조성 상황을 살폈으며, 운산고와 소하고 학부모 간담회에서는 학교별 교육환경과 학생 안전, 교육지원 방안 등을 논의했다.

박승원 시장은 “시민들의 삶을 살피고 현장에서 답을 찾는 과정에서 체감도 높은 정책을 만들 수 있다”며 “일상 속 작은 불편도 가볍게 여기지 않고 실질적인 해결책을 마련해 시민의 삶에 변화를 만들겠다”고 말했다.