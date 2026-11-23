부산시가 내년도 정부 예산안의 국회 심사를 앞두고 가덕도신공항 건설과 동남권투자공사 설립, 첨단산업 육성 등 지역 핵심사업의 국비 확보를 위해 여야 정치권과 정부를 상대로 협력 요청에 나섰다.

23일 부산시는 이광재 예산결산특별위원장과 정태호 더불어민주당 간사, 유상범 국민의힘 간사 및 조용범 기획예산처 차관을 만나 해양수도 부산의 완성에 필요한 내년도 국비 확보를 위한 협력을 요청했다고 밝혔다.

▲전재수 부산시장이 이광재 예산결산특별위원장을 만나 부산시 국회 증액건의 10대 사업을 설명하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ부산시

이날 전 시장은 예결위원장과 여야 간사에게 해양수도 부산의 성장이 동남권과 국가 전체의 성장으로 이어질 수 있다고 설명하며 초당적 협력을 기반으로 핵심사업의 예산 반영에 힘을 모아 달라고 요청했다. 특히 금융·공항 기반 확충과 전력반도체·항공 등 첨단산업 육성을 통해 해양수도 부산의 미래성장동력을 창출할 7개 사업을 건의했다.

시는 '동남권투자공사 신규 출자' 1조원(신규) 반영을 건의했으며 '가덕도 신공항 건설' 사업의 2000억원 증액을 건의했다. 또한 '차세대 전력반도체 생산 플랫폼 구축' 사업 99억원(신규), '국산 탄소복합재 기반 항공기 대형동체 기술개발'의 48억원(증액) 반영을 요청했다. 아울러 '해양 국방 피지컬 AI 실증' 90억원(신규), '극한해양환경 대응 피지컬 AI 로봇·소재 기술개발' 50억 원(신규), '국립 양자혁신센터 설립' 기획비 5억 원(신규) 반영 역시 건의했다.

이외에도 시민의 삶의 질을 높이고 살고 싶고 머물고 싶은 해양수도 부산을 만들기 위해 안전한 먹는 물 공급과 인공지능 기반 도시서비스 확충, 해양관광 거점 조성 3개 사업에 대한 내년도 국비 지원을 건의했다. 이를위해 '낙동강 유역 맑은 물 공급사업(하류)' 63억 5000만원(신규), '에코델타 스마트시티 국가시범도시 AI 대전환' 10억원(신규) 지원을 건의했다.

또 '다대 복합해양레저관광도시 조성' 공모비 20억 7000만원(신규) 반영도 함께 요청했다. 이와 더불어 전 시장은 오는 24일 김명중 기획예산처 예산실장과도 면담하며 내년도 국비 확보를 위한 협의를 이어갈 예정이다. 시는 국회 상주반을 중심으로 예산결산특별위원회 심사 동향을 면밀히 점검·대응하며, 국회·기획예산처·소관 부처와 협의를 통해 정부안 반영 예산을 지키고 신규·증액 사업의 최종 반영까지 챙길 방침이다.

전재수 시장은 "해양수도 부산을 대한민국의 새로운 성장동력으로 키우는 데 여야가 따로 있을 수 없으며 초당적 협력을 기반으로 부산의 미래를 열고 시민의 삶을 지키는 예산이 반드시 반영되도록 여야·정부와 끝까지 협력하겠다"고 밝혔다.