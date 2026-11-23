한림성심대학교(총장 문영식)는 ‘2026학년도 캡스톤·코너스톤 디자인 경진대회’를 개최했다.

대회는 학생들의 창의적 문제해결 능력 및 실무 역량을 강화하고, 산학 연계 교육의 결실을 공유하기 위해 마련됐다.

ⓒ한림성심대

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혁신지원사업단과 앵커사업단, AID지원사업단이 준비한 올해 대회는 총 99개 팀이 참가, 고학년 중심의 ‘캡스톤 디자인’(61개 팀)뿐만 아니라 저학년 대상의 기초 설계 과정인 ‘코너스톤 디자인’(38개 팀) 부문을 함께 운영했다.

특히, 전체 학과가 고루 참여해 전공 지식을 실무에 접목한 다채로운 결과물들을 선보여 화제를 모았다.

경진대회는 18~20일까지 작품 전시를 진행했으며, 마지막 날 20일에는 참가팀의 발표 평가와 시상식을 했다.

발표 평가는 작품의 창의성, 실용성, 완성도 및 발전 가능성 등을 종합적으로 심사했으며, 참여 부문과 각 사업단별로 각각 시상이 진행됐다.

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먼저 캡스톤 디자인 부문에서는 혁신지원사업단 최우수상에 전기공학과의 ‘자동 볼트 너트 분류기’, 앵커사업단 최우수상에 치위생과의 ‘치과 의료진의 감염 예방을 위한 주사침 안전 제거 보조기구 개발’, AID지원사업단 최우수상에 방사선과의 ‘딥러닝 기반 캠퍼스 화재 조기인지 및 세이프티 스쿨’이 각각 선정됐다.

코너스톤 디자인 부문에서는 혁신지원사업단 최우수상에 간호학부와 방사선과가 공동으로 제작한 ‘AI 영상분석 기술을 이용한 CT 조영제 혈관 외 유출 감시장치’, 앵커사업단 최우수상에 사회복지과의 ‘아동기 언어 퇴행 예방을 위한 보드게임’이 선정됐다.

평가위원들은 학생들의 참신한 아이디어와 높은 작품 완성도에 주목했으며 특히, 현장 적용 가능성이 높은 작품에 대해서는 학생들의 창의적인 기획력과 구현 능력에 놀라움을 표했다.

이번 대회는 세 개 사업단이 공동으로 추진해 각 사업의 교육성과를 연계하고 대학 차원의 교육혁신 성과를 확산했다는 점에서 의미가 크다.

저학년부터 창의적 문제해결과 기초 설계 역량을 기르고, 고학년에서는 산업현장의 실제 문제를 해결하는 프로젝트를 수행하도록 함으로써 입학부터 졸업까지 이어지는 한림성심대학교만의 단계별 혁신 교육 모델을 선보였다.

지난해 12월 17~19일까지 대학 혁신지원사업단과 RISE사업단 공동으로 개최한 대회는 총 94개 팀이 참가, 고학년 중심의 ‘캡스톤 디자인’(60개 팀)뿐만 아니라 저학년 대상의 기초 설계 과정인 ‘코너스톤 디자인’(34개 팀) 부문을 함께 운영해 입학부터 졸업까지 이어지는 한림성심대학교만의 체계적인 혁신 교육 모델을 선보인 바 있다.

이주상 산학협력단장은 “이번 경진대회는 학생들이 전공에서 배운 지식과 아이디어를 산업체와 협업을 통하여 실제 결과물로 구현하고, 서로의 성과를 공유하며 성장할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 각 사업단 간 유기적인 협력을 바탕으로 학생들의 창의력과 현장 실무역량을 높이고, 산업현장이 요구하는 실무형 인재를 양성하기 위한 교육혁신을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 25일까지이다.