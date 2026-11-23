▲국립대구과학관 ‘술술 풀리는 과학, 막걸리를 빚다!’ 운영 안내 포스터ⓒ국립대구과학관

막걸리 한 잔에는 우리 전통의 맛뿐 아니라 미생물과 효소가 만들어내는 과학의 원리도 담겨 있다. 쌀과 누룩이 만나 술이 되는 과정은 어떻게 이뤄질까. 국립대구과학관이 전시장에서 눈으로 보던 발효과학을 직접 손으로 경험하는 특별한 자리를 마련한다.

23일 국립대구과학관에 따르면, 다음달 6일 ‘FOOD POP!’ 특별기획전과 연계해 성인 체험 프로그램 ‘술술 풀리는 과학, 막걸리를 빚다!’를 운영한다.

이번 프로그램은 김치와 치즈를 통해 미생물의 발효 원리를 소개하고 있는 특별기획전의 내용을 전통 발효식품인 막걸리로 확장한 것이다. 전시에서 배운 과학을 직접 막걸리를 빚는 체험으로 연결해 음식 속 과학을 보다 친근하게 이해하도록 기획했다.

체험은 이론 교육과 실습으로 나뉜다. 참가자들은 막걸리의 주재료인 쌀과 누룩, 물이 각각 어떤 역할을 하는지 배우고, 미생물과 효소의 작용으로 쌀의 전분이 당으로 바뀌는 당화 과정과 알코올 발효 원리를 알아본다.

이어 고두밥과 누룩을 직접 섞어 자신만의 막걸리를 빚는다. 발효와 숙성 과정에서 어떤 변화가 일어나는지, 제대로 발효시키려면 어떻게 관리해야 하는지도 배울 수 있다. 평소 무심코 마시던 막걸리를 과학의 눈으로 들여다보는 시간인 셈이다.

강의는 전통주 양조 전문가이자 발효체험학교 ‘띄움’ 대표인 이보영 강사가 맡는다. 전통주 제조와 발효 체험 교육 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 복잡하게 느껴질 수 있는 발효 원리를 쉽고 흥미롭게 전달할 예정이다.

행사는 국립대구과학관 꿈나무과학관 드림랩에서 오전 11시와 오후 2시 두 차례 진행되며, 회차별 운영시간은 90분, 만 19세 이상 성인이면 참여할 수 있다. 모집 인원은 회차별 25명씩 모두 50명으로, 참가비는 1인당 1만원이며, 자세한 내용과 신청 방법은 국립대구과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

참가 신청은 온라인 사전예약으로 진행되며, 참가자 전원에게는 ‘FOOD POP!’ 특별기획전 무료 초대권도 제공돼 체험을 마친 뒤 전시장을 둘러보며 음식과 식품 기술에 숨어 있는 다양한 과학 원리까지 살펴볼 수 있다.

이난희 국립대구과학관장은 “이번 프로그램은 특별기획전에서 소개하는 발효과학을 성인 관람객이 직접 경험할 수 있도록 마련한 행사”며, “김치와 치즈에 이어 우리 전통 발효식품인 막걸리를 통해 일상 속 과학의 원리를 발견하고 과학문화를 더욱 친숙하게 즐기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.