오세훈 서울시장은 23일 국민의힘 내 '조작 징계' 폭로 파문과 관련 "당내 문제로 계속 국민을 혼란스럽게 하는 건 도리가 아니라고 생각한다"며 "조속한 시일 내에 마무리해야 한다"고 밝혔다. 현직 윤리위원의 폭로에 대한 장동혁 대표의 침묵이 길어지는 가운데, 오 시장은 수습 필요성을 에둘러 강조했다.

오 시장은 이날 국회 의원회관에서 국민의힘 김소희 의원과 서울시 공동주최로 열린 '시민 이동권 보장을 위한 시내버스의 역할과 과제' 토론회에 참석한 뒤, 기자들과 만나 이같이 말했다.

오 시장은 관련 질문에 "복당 문제를 비롯해 조작 징계 문제가 연일 당을 혼란에 빠뜨리고 있다"며 "국민적 관심사에 대해 대정부·여당 투쟁에 앞장서는 것이 우리 당이 나아가야 할 가장 바람직한 길"이라고 했다.

그는 "조속한 시일 내에 원만한 해결책이 모색됐으면 한다"며 "이런 국면이 계속된다면 모처럼 우리 당에 대한 지지세가 모이는 상황에 큰 국민적 사랑을 받는데 장애요인이 될 것"이라고 우려했다.

앞서 장 대표 체제에서 출범한 국민의힘 중앙윤리위원회의 '조작 징계' 의혹을 폭로해 온 황경성 윤리위원은 이날 장 대표 측근이었던 최규동 교수가 제공한 문자 메시지, 윤리위 내부 문건 등을 공개하며 무소속 한동훈 의원 제명 과정에 장 대표가 직접 관여했다는 추가 폭로를 이어갔다.

이와 관련해 당사자인 장 대표는 기자들로부터 관련 질문을 받고 "관심 가질 필요도 없고, 대여투쟁 하기 바쁘다"며 구체적인 해명을 하지 않았다. 장 대표는 "(한 의원이 연루된) 당원 게시판 사건은 패륜과 여론조작, 분열에 대한 징계다. 본질은 이것"이라며 한 의원 제명 조치에 대한 정당성만 거론했다.

한편 오 시장은 오는 12월 3일, 비상계엄 2주년을 앞두고 당 지도부에서 사과 필요성을 침묵하는 것에 "누가 뭐래도 당이 계속해서 잘못된 점을 인정하고, 재발 방지 의지를 담아 국민에게 사과드려야 한다"고 밝혔다. 오 시장은 "사과는 필요한 만큼 계속해야 한다"고 강조했다.

아울러 오는 24일 열리는 국무회의에 참석해 정부 비판 메시지를 내겠다고도 예고했다. 오 시장은 "정부·여당이 민생, 서민의 고통을 외면하고 공소취소 특검에 올인하고 있다"며 "조희대 대법원장에 대한 탄핵소추를 얘기하고 있는데, 자제돼야 할 것이다. 그러한 (여권에 대한) 제 생각을 국무회의에 참석해 가감 없이 전달할 생각"이라고 했다.