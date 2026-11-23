강원대학교(총장 정재연)는 23일 춘천캠퍼스 대학본부 3층 교무회의실에서 춘천·삼척·원주캠퍼스 22개 단과대학장과 ‘2026학년도 단과대학장 성과협약’을 체결했다.

이번 협약은 대학의 중장기 발전계획과 자율 기반 책임경영 체계를 바탕으로, 단과대학별 발전목표와 성과관리 책임을 명확히 하고 교육·연구 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

ⓒ강원대

성과협약 대상은 통합 강원대학교 4개 캠퍼스의 총 29개 단과대학으로, 이날 ▲춘천캠퍼스 16개 ▲삼척캠퍼스 4개 ▲원주캠퍼스 2개 등 22개 단과대학장이 먼저 협약을 체결했으며, 강릉캠퍼스 7개 단과대학장은 12월 7일 협약에 참여할 예정이다.

협약 기간은 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지다.

이번 성과협약은 총장과 캠퍼스총장, 단과대학장이 함께 서명하는 합동협약 방식으로 진행됐으며, 각 캠퍼스에서 캠퍼스총장과 단과대학장이 먼저 서명한 뒤 교무회의에서 정재연 총장이 최종 서명하는 방식으로 확정됐다.

특히, 각 단과대학은 자체 발전계획과 특성화 방향을 바탕으로 교육·연구 역량 강화를 위한 자율성과지표를 설정하고, 실질적인 성과 창출을 위한 구체적인 목표를 수립했다.

자율성과지표의 목표값은 최근 3개년(2023~2025학년도) 실적 평균을 기준으로 최소 1.25배 이상 높게 설정했으며, 향후 3개년간 지속적인 성과 개선이 이뤄질 수 있도록 중장기적인 목표관리 체계를 마련했다.

강원대학교는 각 단과대학이 설정한 자율성과지표의 목표 달성도와 초과 달성도를 단과대학 평가에 30% 반영하고, 평가 결과에 따라 ‘최우수 단과대학’을 선정해 시상과 예산 지원 등 성과에 따른 지원을 실시할 계획이다.

이번 협약은 단과대학이 자체 발전전략에 따라 성과목표를 설정하고, 대학이 그 이행 결과를 평가·지원하는 체계를 구축했다는 점에서 의미가 있으며, 단과대학의 자율성과 책무성을 높이고 캠퍼스별 특성을 반영한 책임경영을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.

정재연 강원대학교 총장은 “이번 성과협약은 각 단과대학이 자체 발전계획을 바탕으로 목표를 설정하고, 책임 있게 성과를 창출·관리하는 대학 운영체계를 구축하는 중요한 출발점”이라며 “단과대학의 성과가 캠퍼스와 대학 전체의 경쟁력으로 이어지고, 대학의 발전이 다시 단과대학의 성장을 뒷받침하는 선순환 구조를 정착시켜 자율과 책임에 기반한 새로운 거점국립대학 운영모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

강원대학교는 1947년 강원도립춘천농업대학으로 설립돼 1951년 국립농과대학, 1970년 강원대학을 거쳐 1978년 종합대학교로 승격했다. 2006년 삼척대학교, 2026년 국립강릉원주대학교와 통합하며 춘천·강릉·원주·도계 등 여러 캠퍼스를 갖춘 국립 종합대학교로 발전했다.