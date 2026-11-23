"신입사원들은 지방으로 가려 하지 않습니다. 제주도에 국제학교 3개가 강력한 유입 요인이 되듯, 인재와 그 가족이 함께 정착할 주거·교육·문화 환경 조성이 필수적입니다."

23일 공식 출범한 '전남광주반도체포럼' 창립대회에서 D램 설계 권위자인 김동균 전 SK하이닉스 부사장은 서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 '4대 선결과제'를 제시하며 이같이 제언했다.

▲김동균 SK하이닉스 부사장이 23일 광주테크노파크에서 열린 '(사)전남광주반도체포럼 창립 및 범시민 환영대회'에서 기조 강연을 진행하고 있다.2026.11.23ⓒ프레시안(김보현)

이날 광주테크노파크에서 열린 포럼 창립 및 범시민 환영대회에는 민형배 전남광주통합특별시장, 송형곤 통합특별시의회 의장, 정진욱·정준호 국회의원 등 각계 주요 인사와 시민 1000여 명이 참석해 초당적 협력과 범시민적 지지 열기를 확인했다.

축사에 나선 민형배 시장과 송형곤 의장은 한 목소리로 "전력·용수·교통 등 핵심 인프라를 적기에 구축하고 원스톱 인허가 등 제도적 뒷받침으로 최적의 투자 환경을 만들겠다"며 "반도체 클러스터가 전남광주의 새로운 도약을 이끄는 초석이 되도록 힘을 모으겠다"고 했다.

이날 기조강연을 맡은 김동균 부사장은 "저는 하이닉스에서 30여 년 동안 D램 개발을 주로 해 왔다"며 "1995년에 입사하고 이듬해 반도체 강국이었던 일본 파견을 가서 많은 것을 배워왔다. 목화씨를 가져온 문익점 같은 역할을 했다"고 밝혔다. 그는 "AI시대가 오면서 10배 정도 데이터 센터가 더 생길 것이고 반도체 수요는 늘어 날 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.

이어 "이러한 AI 확산으로 글로벌 반도체 시장은 2026년 1조 5000억 달러 규모로 커지고, 메모리 중심으로 산업이 재편될 것"이라며 "2026년 기업이익 순위 예상 2위와 4위가 각각 삼성전자와 SK하이닉스일 정도로 기회는 엄청나다"고 전망했다.

김 전 부사장은 성공적인 해외 클러스터 사례로 일본 구마모토(TSMC) 사례를 조명했다.

그는"부지와 용수, 인재 육성 체계(전문대→구마모토대 3학년 편입)를 미리 갖추는 등 철저한 사전 준비가 있었다"며 "그 결과 3년 만에 11조 2000억 엔의 경제 파급효과와 지역 평균보다 40% 높은 대졸 초임을 달성했다"고 설명했다.

이어 전남광주가 이 기회를 잡기 위한 4대 선결과제로 △안정적 인프라(전력·용수) △지역 협력사 육성 △맞춤형 인재 양성 △매력적인 정주여건을 꼽았다.

김 전 부사장은 "고교·대학·기업이 연계된 인재 양성 시스템이 필요하다"며 "독일 작센주는 대학에서 반도체 현업 과제를 다루고 유급 실습을 거쳐 채용까지 연계한다"고 소개했다. 특히 그는 "수도권 인재를 유치하고 기존 지역 인재가 정착할 정책 대안이 시급하다"면서 "가장 현실적인 문제인 자녀 교육 문제 해결을 위해 국제학교 유치와 같은 강력한 유인책을 고민해야 한다"고 강조했다.

김 부사장은 이밖에도 주거·통근 구조, 문화 등 정주 여건 개선이 필요하다고 강조했다.

▲23일 광주테크노파크에서 열린 '(사)전남광주반도체포럼 창립 및 범시민 환영대회'에서 민형배 전남광주통합특별시장과 양진석 전남광주반도체포럼 이사장 등 참석자들이 세리머니를 하고 있다.2026.11.23ⓒ프레시안(김보현)

이날 행사는 민·관·산·학·연 각계 대표들이 반도체 팹(Fab) 건설을 환영하는 시민 결의문과 '산업·인재·기술·상생'의 가치를 담은 공동실천 선언문을 낭독하며 마무리됐다.

포럼은 향후 5개 분야 50개 정책협의체와 부설 전략연구원을 가동해 실질적인 기업 지원 과제를 발굴하고, '시민 10만 명 응원메시지 운동' 등을 통해 범시민적 참여 열기를 이어갈 계획이다.