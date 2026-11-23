경기도농업기술원이 다육식물의 화훼 장식 분야 활용 가능성을 넓히고 새로운 소비 수요를 발굴하기 위한 교육에 나섰다.

도 농업기술원은 23일 인천 로이문화예술실용전문학교에서 플라워조경디자인학과 학생 20여 명을 대상으로 다육식물 활용 실습교육을 진행했다.

▲다육식물 활용 실습교육 현장 ⓒ경기도농업기술원

이번 교육은 경기도 육성 다육식물의 특성과 화훼 장식 소재로서의 활용 가치를 알리기 위해 마련됐다.

교육에서는 테이블 장식용 센터피스와 접시·쟁반 등에 식물을 심어 작은 정원을 꾸미는 디쉬가든 제작 실습이 진행됐다. 학생들은 다육식물을 활용한 다양한 작품을 만들며 새로운 플로리스트 디자인 소재로서의 가능성을 경험했다.

정윤경 선인장다육식물연구소장은 “다육식물은 형태와 색상, 질감이 다양해 기존 화훼 장식 소재와 차별화된 작품을 만들 수 있다”며 “활용기술 개발과 홍보를 통해 새로운 소비 수요를 발굴하고 농가 소득 증대에 기여하겠다”고 말했다.

한편 도 농업기술원은 에케베리아, 세덤, 칼랑코에 등 다육식물 신품종 개발과 함께 화훼 장식 소재 활용 및 상품화 연구를 이어가고 있다.