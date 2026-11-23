지역상생·이용자 보호·준법경영·안전경영 등 4대 방향 중심 조직 정비

강원랜드(대표이사 김도균)가 2년 9개월간의 경영공백 이후 새로운 경영진 출범에 맞춰 조직에 활력을 불어넣고, 주요 경영과제의 실행력과 지역경제 앵커기업으로서의 역할을 강화하기 위한 조직개편을 한다.

이번 개편으로 기존 4본부 15실 59팀 2센터 체제를 4본부 18실 61팀 1센터 체제로 재편했다.

ⓒ강원랜드

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개편 방향은 ▲지역경제 앵커기업 역할 강화 ▲카지노 이용자 권익 보호 ▲내부통제 고도화 ▲안전경영체계 구축 등 4대 분야다.

먼저 지역경제의 핵심 앵커기업으로서 지역사회와의 동반성장 및 상생경영을 강화하기 위해 사회공헌팀과 박물관운영TF를 신설했다.

또한 기존 재무관리실 구매계약팀을 동반성장실 공정계약팀으로 편제 이동해 지역물품 구매 확대와 지역업체와의 상생협력 기반을 강화한다.

이와 함께 정부의 AI 전환 정책에 발맞춰 머신개발팀을 AX혁신실로 개편하는 등 AI 기술과 핵심사업의 연계를 강화하고 지역 대체사업의 경쟁력 확보를 추진한다.

카지노 이용자 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해 기존 센터 단위 조직인 마음채움센터(KLACC)를 실 단위 조직인 건전화정책실로 확대 개편했다.

이를 통해 이용자 보호와 건전화 정책 추진체계를 강화하고 공기업으로서의 사회적 책임을 확대할 계획이다.

▲강원랜드 하이원 그랜드호텔 전경. ⓒ강원랜드

또한 준법지원인 제도를 본격 도입하고 전담조직인 준법경영실을 신설해 법규 준수와 윤리경영을 강화하고 경영 전반의 투명성과 내부통제 수준을 높인다.

아울러 전사적 안전관리 컨트롤타워 역할을 강화하기 위해 기존 부사장 직속의 안전총괄실을 사장 직속으로 변경했다.

이를 통해 안전을 최우선 경영가치로 확립하고 경영진 중심의 책임 있는 안전관리체계를 구축할 방침이다.

강원랜드는 석탄산업 쇠퇴로 낙후된 폐광지역을 살리기 위해 1998년 설립됐으며, 2000년 스몰카지노를 시작으로 호텔·골프장·스키장·콘도·워터월드 등을 갖춘 복합 리조트로 확장했다.

김도균 대표이사는 23일 “이번 조직개편은 새로운 경영체계 아래 주요 경영과제의 실행력을 높이고 공기업으로서의 책임과 역할을 강화하기 위한 것”이라며 “지역사회와의 상생을 바탕으로 이용자 보호와 준법·안전경영을 강화하고, 미래 성장동력을 확보해 글로벌 공공형 복합리조트로 도약해 나가겠다”고 말했다.