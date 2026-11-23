경기 안양시인재육성재단이 GS파워와 함께 ESG 가치를 실천하는 미래인재 발굴과 지원에 나섰다.

안양시인재육성재단은 지난 20일 경기게임마이스터고등학교 체육관에서 ‘2026 ESG 행복 장학생 장학증서 수여식 및 성과공유회’를 개최했다고 23일 밝혔다.

▲‘2026 ESG 행복 장학생 장학증서 수여식 및 성과공유회’ 현장 ⓒ안양시인재육성재단

ESG 행복 장학사업은 GS파워의 지정기부금을 바탕으로 환경·사회·지배구조(ESG) 가치를 이해하고 창의적인 아이디어와 실천 활동으로 지역사회에 긍정적인 변화를 이끄는 학생을 지원하는 사업이다.

올해는 개인 184명과 단체 16팀(51명)이 지원했으며, 서류심사와 분야별 전문심사를 거쳐 개인 58명과 단체 8팀(27명) 등 모두 85명이 최종 선발됐다. 이들에게는 총 1억 원의 장학금이 지원된다.

이날 행사에서는 장학증서 수여와 함께 장학생들이 직접 기획하고 실천한 ESG 활동 성과도 공유했다. 동화책과 웹툰, 업사이클링 작품, 지역사회 문제 해결 사례, 노동인권 독후감 등 다양한 결과물이 전시됐으며, 장학생 대표들은 환경보호와 자원순환 등을 주제로 활동 사례를 발표했다.

이병준 재단 대표이사는 “학생들이 직접 기획하고 실천한 ESG 활동이 지역사회에 긍정적인 변화를 이끄는 계기가 되길 바란다”며 “창의적인 도전과 성장을 지원하고 ESG 가치를 실천하는 인재를 육성하겠다”고 말했다.