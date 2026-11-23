전북특별자치도체육회장 선거를 앞두고 도체육회의 인사와 예산 집행, 선거 관련 의혹을 조사해 달라는 감사 청구 민원이 전북특별자치도에 접수됐다.

23일 전북특별자치도가 발급한 접수증에 따르면 한 시민단체는 '전북도체육회 관련 비위 의혹에 대한 감사 청구 및 철저한 조사 요청 의견'을 제출했다.

처리 주무부서는 전북도 감사위원회 사무국이며 민원 처리 완료 예정일은 12월 1일이다.

이번 청구는 최근 전북특별자치도의회 행정사무감사 지적사항과 언론보도, 공익제보 등을 토대로 이뤄졌다는 것이 단체의 설명이다.

이 단체는 △인사 조치 및 직원 채용 절차 △예산·회계 관리 △종목단체 징계 및 임원 연임심사 과정 △선거 관여 여부 등을 감사 대상으로 제시했다.

▲전북특별자치도 체육회관

단체는 특히 언론보도로 불거진 예산자료의 약 17억2100만원 차이가 생긴 경위와 아시안게임 관련 공무국외출장 심사·집행 절차의 적정성을 따져야 한다고 주장했다.

앞서 전북체육회 측은 도의회 행정사무감사에서 추가경정예산과 공모사업 기금 반영 등에 따른 차이라는 취지로 해명한 바 있다.

이와 함께 다음달 16일 치러지는 체육회장 선거를 앞두고 일부 간부나 조직이 특정 후보를 위해 활용됐는지도 확인해 달라고 요구했다.

단체 측은 "특정 개인에 대한 비난이 아니라 제기된 의혹과 도의회 지적사항의 객관적인 사실관계를 확인해 달라는 취지"라고 밝혔다.

다만 현재까지 확인된 사실은 감사를 요구하는 민원이 접수됐다는 것 뿐이며 제기한 각종 의혹의 진위는 아직 가려지지 않았다.

접수증에 명시된 처리 예정일 역시 민원 검토 기한을 뜻하는 것일 뿐 실제 특별감사 착수나 조사 결과 발표 시점과는 무관하다.

체육회장 선거를 코앞에 두고 도체육회 운영 전반에 대해 공식 민원이 제기된 만큼 전북도 감사위원회가 감사 필요성과 조사 범위를 어떻게 판단할 지 지역 체육계 안팎의 관심이 쏠리고 있다.

이에 대해 전북특별자치도체육회는 보도 직후 입장문을 통해 "이번 의혹 제기는 상당 부분 사실무근이며 일부는 이미 행정사무감사나 조사를 통해 걸러진 내용"이라며 유감을 표했다.

이어 "선거를 한 달도 채 남기지 않은 시점에 확인되지 않은 내용을 배포해 선거 분위기가 혼탁·과열될까 우려스럽다"며 "관할 선거관리위원회에 위탁해 공명정대한 선거가 치러지도록 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.