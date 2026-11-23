화성특례시 궁평어촌체험휴양마을이 해양수산부가 실시한 ‘2026년 어촌관광사업 등급결정’에서 체험·숙박·음식 등 전 부문 1등급을 받으며 전국 최고 수준의 어촌관광마을로 인정받았다.

23일 송옥주 의원(더불어민주당·경기 화성갑)에 따르면 이번 평가는 해양수산부와 한국어촌어항공단이 지난 8월부터 10월까지 전국 54개 어촌마을을 대상으로 서비스 품질과 위생 등을 심사해 이뤄졌다. 궁평어촌체험휴양마을은 2024년 음식 부문 1등급에 이어 올해 전 부문 1등급을 달성했다.

▲송옥주 국회의원 ⓒ송옥주 의원실

궁평어촌체험휴양마을은 2023년 고도화 사업으로 도입한 카라반을 갯벌 체험과 먹거리 등에 연계해 체류형 관광 모델을 구축했다. 체험·숙박·음식·카페 등을 마을이 직접 운영하고, 관광 수익을 조합원 소득과 고령 어업인 자체연금으로 환원하는 등 공동체 중심의 운영 방식도 좋은 평가를 받았다.

올해 9월 기준 체험객은 9122명, 체험소득은 10억7300만 원을 기록하며 지역경제 활성화에도 기여하고 있다.

궁평어촌은 바지락과 맛조개, 굴, 낙지 등을 채취하는 갯벌 체험을 비롯해 2㎞ 길이의 백사장과 해송숲, 궁평낙조, 피싱피어 등 다양한 관광자원을 갖추고 있다. 인근 궁평항의 신선한 해산물까지 더해져 화성을 대표하는 어촌 관광지로 자리매김하고 있다.

송옥주 의원은 이번 선정에 축하의 뜻을 전하며 어촌 활성화를 위한 지원 의지도 밝혔다.

송 의원은 “어촌의 고령화와 인구 감소라는 어려운 여건 속에서도 마을을 가꾸고 지켜온 주민과 운영진의 노력이 인정받은 결과”라며 “궁평어촌이 체류형 어촌관광의 거점으로 더욱 성장할 수 있도록 화성시, 해양수산부와 함께 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 궁평어촌체험휴양마을에 대한 시상은 다음 3일 전남 여수에서 열리는 ‘제19회 어촌마을 전진대회’에서 해양수산부장관 표창으로 진행될 예정이다.