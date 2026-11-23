전남광주통합특별시가 성과를 낸 공무원에게 최대 3000만 원의 포상금을 지급하기 위해 5억 원의 신규 예산을 편성하자, 시의회에서 "시민 동의도, 직원 의견수렴도 없는 일방통행식 예산"이라고 지적하는 목소리가 나왔다.

박상길 전남광주통합특별시의원(더불어민주당·남구2)은 23일 전남광주통합시의회 기획재정위원회 정책기획국 소관 2027년도 본예산안 심사에서 '특별성과 포상금' 5억 원 전액 삭감을 요구했다.

▲박상길 전남광주통합특별시의원이 23일 열린 기획재정위원회 정책기획국 소관 본예산안 심사에서 질의하고 있다.2026.11.23ⓒ전남광주통합특별시의회 영상회의록

이 포상금 제도는 성과에 따라 공무원 100명을 1~5등급으로 나눠 1등급에게 최대 3000만 원을 지급하는 등 차등적으로 보상하는 방식이다.

박 의원은 "성과를 낸 공직자를 격려하는 취지에는 공감하지만, 당사자인 직원들이 어떤 보상을 원하는지 충분히 듣지도 않은 채 지급 인원과 금액부터 정했다"고 지적했다.

이어 "1만 1000여 명의 공직자 중 100명만 선별해 포상하면, 나머지 직원들의 사기는 어떻게 되겠느냐"며 "보편적으로 사기를 진작할 방법은 없는가"라고 물었다.

그러면서 "이 추운 겨울에 난방도 어려운 시민들이 있고, 한 자치구는 공무원 급여도 다 못 줄 형편"이라며 "국민이 낸 혈세는 진짜 필요한 곳에 써야 한다. 3000만 원 포상금에 시민이 동의하겠느냐"고 강하게 질타했다.

이에 이병철 기획조정실장은 "중앙정부에서 지자체 도입을 권고하는 사업으로 성과를 내면 파격적인 보상을 받는다는 취지"라며 "민간 전문가와 시민 평가 등을 포함해 최대한 공정하게 운영하겠다"고 해명했다.

박 의원은 "공직자들이 국가 예산을 많이 땄다고 특별 보상을 받는 영업사원이 아니지 않느냐"며 "제도 도입이 그리 급한 사업도 아니고 다른 지자체도 검토 단계인 만큼,꼭 필요하다면 내년 상반기 노동조합과 현장 공무원들의 의견을 충분히 수렴해 전체 공직사회의 사기를 높일 방안을 다시 마련하라"고 주문했다.

임형석 기획재정위원장도 "연중 가장 뛰어난 성과를 낸 1등급 수상자를 어떻게 분기별로 선정할 수 있느냐"며 "세부적인 계획 없이 일률적으로 예산부터 편성한 것은 안일한 처사"라고 지적하기도 했다.