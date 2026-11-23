강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) 교원창업기업 ㈜닥터오레고닌(대표 최선은)이 20일 서울 양재 엘타워에서 열린 ‘2026 IP 우수기업 IR Final Round(통합 IR)’에서 우수상(한국발명진흥회장상)을 수상했다.

이번 대회는 지식재산처가 주최하고 한국발명진흥회가 주관한 행사로, 우수한 지식재산을 보유한 기업의 투자유치와 사업화를 지원하기 위해 마련됐다.

▲㈜닥터오레고닌(대표 최선은·강원대학교 산림바이오소재공학과 교수). ⓒ강원대

단계별 평가를 거쳐 최종 선정된 전국 8개 기업이 기술력과 사업성, 투자 경쟁력을 선보였다.

‘㈜닥터오레고닌’은 국내 자생 산림바이오 소재를 활용한 원천기술 개발부터 국가 신기술(NET) 인증, 식품의약품안전처 인허가, 제품 사업화 및 해외시장 진출까지 연결한 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

㈜닥터오레고닌의 기술개발을 이끌고 있는 최선은 강원대학교 산림바이오소재공학과 교수는 중앙대학교 약학대학 생약학전공 약학박사 출신으로, 지난 5월 발명 및 지식재산 산업 발전에 기여한 공로로 동탑산업훈장을 수훈했으며, 10월에는 강원특별자치도지사 표창을 받았다.

산업훈장은 대한민국 산업 발전과 기술 혁신에 기여한 사람에게 정부가 수여하는 권위 있는 훈장으로 닥터오레고닌은 한국의 산림자원을 활용 노화예방 및 치료를 목적으로 한 항노화 관련 특허 및 기술을 연구하고 있다.

특히, 최선은 교수는 지난 7월 국내 자생 오리나무(Alnus japonica) 추출분말을 활용한 ‘잇몸건강 개선용 소재 개발기술’로 국가 NET 신기술 인증을 획득하고, 식품의약품안전처의 의약외품 원료 인허가와 치약형 의약외품 품목제조 신고를 완료하는 성과를 거뒀다.

이를 바탕으로, 지난 10월 현대백화점 신촌점에서 기능성 구강관리 제품인 ‘OLTIS DENTAL-X(올티스 덴탈엑스)’를 선보이며 연구개발 성과를 실제 소비자 제품으로 연결했다.

아울러, 11월 25일부터 서울 코엑스에서 열리는 ‘2026 소싱인마켓’에 LIPS 수혜기업으로 참가해 국내외 바이어를 대상으로 기업 간 거래(B2B) 및 소비자 대상 거래(B2C) 상담과 현장 프로모션을 진행할 예정이다.

또한, 국내 자생 왕느릅나무(Ulmus macrocarpa) 추출분말을 활용한 ‘근력 및 근기능 동시 개선기술’의 사업화도 추진하고 있으며, 두 번째 국가 NET 신기술 인증과 식품의약품안전처 건강기능식품 개별인정형 원료 인허가를 위한 심사를 진행하고 있다.

㈜닥터오레고닌에 따르면, 연세대학교 용인세브란스병원 정형외과에서 실시한 24주간의 인체적용시험에서 별도의 저항운동 없이 소재 섭취를 통한 근력과 근기능 개선에 통계적으로 유의한 결과를 확인했으며, 관련 연구논문을 천연물 의약학 분야의 국제학술지 ‘Phytomedicine’에 투고했다.

이와 함께, ㈜닥터오레고닌은 최근 약국 프랜차이즈 전문기업 ㈜참약사와 전략적 협약을 하고, 약국 전문 유통망을 활용한 제품 공급 확대와 사업화 협력을 추진하고 있다.

해외시장에서는 미국 식품의약국(FDA) 제품 등록을 완료했으며, 싱가포르 보건과학청(HSA) 제품 등록과 주요 유통채널 입점을 추진하는 등 북미와 아시아 시장 진출 기반을 확대하고 있다.

특히, 국가 NET 신기술을 적용한 치약과 잇몸 전용 기능성 극세모 칫솔을 결합한 프리미엄 여행용 구강관리 세트를 현대백화점과 소싱인마켓 행사장에서 선보이며 제품군 확대와 판로 개척에 나설 계획이다.

지난 2022년 3월 설립된 ㈜닥터오레고닌은 국내외 특허 포트폴리오를 기반으로 글로벌 구강건강 시장 진출을 추진하는 한편, AI 기반 원료 대량생산 시스템과 GMP 표준화 기술을 구축해 나가고 있다.

최선은 강원대학교 산림바이오소재공학과 교수는 23일 “국내 자생 산림자원의 원천기술 확보부터 국가 NET 인증, 식품의약품안전처 인허가, 제품 사업화까지 연결한 성과는 대한민국 산림바이오산업의 새로운 가능성을 보여준다”며 “이번 수상을 계기로 민간투자 유치와 글로벌 사업화를 가속화하고, 국내 자생 산림바이오 소재가 세계시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 국가 연구개발 성과를 실제 산업과 수출로 연결해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 강원대학교 KNU창업혁신원은 중소벤처기업 ‘창업중심대학사업’의 강원권역 유일 주관기관으로서 ▲신규 창업 134개사 ▲매출 1122억 원 ▲신규 고용 517명 ▲투자유치 203억 원 ▲특허 출원 564건 등의 성과를 거뒀으며, ‘벤처창업진흥 유공 포상’ 대통령 표창과 ‘창업교육 우수대학’ 교육부장관 표창을 수상하는 등 대학 창업 생태계 활성화에 힘쓰고 있다.