전북대학교 총장 선거에 나선 송양호 교수가 대기업과 글로벌 기업 연구소를 유치하고 기업 맞춤형 계약학과를 신설해 전북특별자치도와 대학이 함께 성장하는 기반을 다지겠다고 밝혔다.

송 후보는 삼성 반도체 분야 채용 연계형 계약학과 유치를 추진하고 LIG넥스원과 한화에어로스페이스 등 방산 기업과 손잡고 관련 계약학과를 새로 만들 구상이다.

산업 현장에 필요한 전문인력을 직접 길러내는 동시에 지역 청년들의 취업 문을 넓히겠다는 취지다.

대기업과 핵심 선도기업 및 글로벌 기업의 연구소를 학내에 끌어들여 지역 안에서 연구개발과 인재 확보가 동시에 이뤄지는 생태계도 꾸린다.

이를 위해 글로벌·중견기업 연구소가 들어설 'JBNU 리서치파크'와 인공지능 데이터 기반의 'AX 연구거점'을 조성한다. 정부출연연구기관과의 공동연구를 넓히고 연구개발 펀드를 만들어 산학연 협력을 뒷받침하는 방안도 함께 내놓았다.

▲송양호 전북대학교 총장 후보ⓒ

송 후보는 지난 2022년 독일의 글로벌 기업 보쉬 임원진을 직접 만나 협력 방안을 논의했던 경험을 언급하며 적극적인 대외 활동의 중요성을 부각했다.

대학이 기업의 투자를 마냥 기다릴 것이 아니라 먼저 찾아가 연구 협력과 인재 양성의 접점을 만들어야 한다는 판단에서다.

전북특별자치도와의 긴밀한 공조도 핵심 과제로 꼽았다. 대학이 기업 맞춤형 인력 양성과 연구개발을 뒷받침하면서 전북도와 보조를 맞춰 국내외 우량 기업 유치에 직접 뛰어들겠다는 계획이다.

송 후보는 "기업을 유치해야 전북 지역도 살고 전북대학교도 살 수 있다"며 "대기업과 글로벌 기업 연구소를 끌어들이고 정부출연연구기관과 공동연구를 확대해 전북도와 함께 실질적인 기업유치 성과를 내겠다"고 말했다.