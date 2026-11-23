전북대학교 총장 선거에 나선 조재영 후보(농업생명과학대학)가 ‘전북특별자치도 발전을 챙기는 전북대’를 비전으로 내걸고 대학과 지역의 동반성장을 위한 3대 발전 전략을 내놓았다.

조 후보는 “전북대는 전북특별자치도를 대표하는 거점국립대학으로서 지역의 미래를 책임져야 한다”며 “대학의 교육과 연구 성과를 지역산업 발전과 청년 일자리 창출로 이어가겠다”고 밝혔다.

교육부 산하 ‘대학·지역 동반성장지원위원회’ 위원으로 활동하고 있는 조재영 후보는 정부의 ‘5극 3특’ 국가균형발전 전략에 맞춰 전북대를 지역혁신의 중심대학으로 키우겠다는 구상을 내놓았다.

전북특별자치도와 시·군, 기업, 연구기관이 함께하는 협력체계를 꾸려 △농생명·식품 △그린바이오 △탄소·첨단소재 △에너지 등 전북의 전략산업과 대학의 연구역량을 연결한다는 계획이다. 이를 통해 기술개발과 사업화, 청년 취업과 지역 정주로 이어지는 지역발전 모델을 만들겠다는 복안이다.

▲조재영 전북대학교 총장 후보ⓒ

전북대 캠퍼스혁신파크를 기업과 연구소가 모이는 산학협력 거점으로 조성하는 방안도 제시했다. 전북특별자치도와 전주시, 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협의해 사업 일정을 구체화하고 △인공지능 △로봇 △수소 △재생에너지 분야의 앵커기업과 연구소를 유치한다는 방침이다.

대학의 연구성과가 기업의 기술혁신으로 이어지고, 학생들에게는 현장실습과 취업 기회를 제공하는 실질적인 산학협력 공간으로 발전시키겠다는 뜻도 분명히 했다.

남원글로컬캠퍼스를 국제교육과 지역협력의 거점으로 키우는 계획도 담았다. 현재 진행 중인 남원글로컬캠퍼스의 운영체계를 점검해 교육과정과 교수진, 한국어 교육, 기숙사 등 외국인 유학생의 교육·생활 여건을 개선한다는 구상이다. 여기에 남원시와 지역사회의 의견을 두루 들어 교육의 질과 재정적 지속가능성을 함께 확보하는 운영모델을 마련하겠다고 덧붙였다.

조재영 후보는 “전북대가 지역 청년들에게는 꿈과 기회를, 기업에는 기술과 인재를, 도민에게는 자부심을 주는 대학이 되도록 하겠다”며 “전북특별자치도민과 함께 성장하는 전북대를 만들겠다”고 강조했다.