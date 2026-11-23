경기도학교안전공제회는 ‘교권보호’를 위한 위해 현장 교사들과 제도 개선 방안을 논의했다.

경기도교육청 산하 비영리 공익법인인 경기도학교안전공제회는 23일 경기교사노동조합(경기교사노조)와 전국교직원노동조합 경기지부(경기전교조) 및 경기도교원단체총연합회(경기교총) 등 경기지역 교원 3단체와 간담회를 진행했다.

▲경기도학교안전공제회는 23일 경기지역 교원 3단체와 간담회를 갖고, ‘교권보호’를 위한 제도 개선 방향을 논의했다. ⓒ경기도학교안전공제회

이날 간담회는 학교에서 교육활동 중 사고가 발생한 경우 교사와 학생을 보호·지원하기 위해 공제회가 펼치고 있는 ‘교권보호 지원사업’의 발전 방향을 모색하기 위한 것이다.

현재 공제회는 지난해 2월 출범한 ‘교육활동안심지원단’을 통해 ‘행정(장학사)-법률(변호사)-보상(공제회)-심리상담(교권전담상담사)’ 서비스를 한 번에 받을 수 있는 체계를 마련, ‘교원보호공제(옛 교원배상책임보험)’와 ‘교권보호 119 콜센터(☎1600-8787)’를 운영하고 있다.

또 △수사 과정(검·경 조사)에서 변호사 수임료 선지급 △ 민사소송에서 법률 및 소송비용과 손해배상금 지급 △형사소송에서 법률 및 소송비용 지급 △교권침해 행위 발생 시 위로금 및 물품 파손비 지급 △분쟁 조정 서비스, 경호 서비스 지원 등 교사의 정당한 교육활동 중 발생한 피해 상황을 적극 지원하고 있다.

간담회 참석자들은 이 같은 현 지원 제도의 실효성을 점검하고, 최근 다양화·복잡화 되고 있는 교육활동 침해 양상에 대응해 교원에 대한 보호와 지원의 변화를 위해서는 교육활동 침해 발생 이후의 법률적·행정적 지원 뿐만 아니라 교원의 심리적·정서적 회복까지 이어지는 통합적인 지원체계를 마련하는 것이 중요하다고 강조했다.

공제회 관계자는 "간담회에서 제시된 의견을 바탕으로 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 관련 약관 및 지원기준 개선과 지원 범위 확대를 추진하고, 교원들이 교권보호 지원제도를 충분히 인지하고 적극적으로 활용할 수 있도록 홍보 활동과 제도 안내도 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 교원단체 및 교육 현장과의 협력을 강화하고, 교원들이 교육활동에 전념할 수 있도록 실효성 있는 지원체계를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.