국가인권위원회가 화성외국인보호소에 구금된 한 외국인이 부친의 임종일에도 압수된 휴대전화를 돌려받지 못해 가족과 연락하지 못했던 사건에 대해 보호소의 인권 침해 사실을 확인했다.

인권위는 "지난 20일 화성외국인보호소장에 보호(구금) 외국인의 통신의 자유를 최소한으로 제한하고, 가족 사망 등 긴급하고 중대한 인도적 사유로 휴대전화 사용을 요청할 땐 사유의 긴급성, 시설 안전에 미치는 영향, 직원의 감독 가능성, 대체수단 등을 심사해 필요 범위에서 사용을 보장할 것을 권고했다"고 23일 밝혔다.

인도 국적의 A 씨는 화성외국인보호소에 구금돼있던 지난해 11월 인권침해 진정서를 인권위에 접수했다. 그는 투병 중이던 부친이 그해 10월 10일 사망하자 부친의 마지막 모습을 영상통화로라도 보기 위해 휴대전화를 사용하게 해 달라고 보호소 측에 요청했으나, 보호소가 이를 허락하지 않아 인권을 침해당했다고 주장했다.

화성외국인보호소는 일주일에 한 시간씩 두 번, 지정된 시간과 장소에서만 구금 외국인의 휴대전화 사용을 허가한다.

A 씨는 당시 같은 층에 근무하고 있던 직원 여러 명에게 "아버지가 돌아가셨다. 제발 가족과 통화하게 해달라"고 거듭 요청했으나, '지금은 전화 사용 시간이 아니'라는 답만 돌아왔다고 밝혔다. A 씨는 4일 가량 지난 후인 지정된 통신 시간이 돼서야 어머니와 통화하며 가족과 슬픔을 나눌 수 있었다고 했다.

사건을 심리한 인권위 침해구제제2위원회(소위원장 김학자 상임위원)는 지난달 15일 "A 씨가 부친 사망 당일 휴대전화 사용을 요청했음에도 이를 사용하지 못한 것은 A 씨가 가족과의 유대관계를 유지하고 부친과 마지막으로 작별하며 망인을 추모하고 기릴 수 있는 중대한 인격적 이익을 회복할 수 없도록 박탈한 것"이라며 "헌법 제10조가 보장하는 행복추구권을 침해한 것으로 보호소에 재발 방지를 권고할 필요성이 있다"고 결정했다.

인권위는 "헌법재판소는 구금된 사람이 가족과 교류하는 것은 인신구속으로 인해 인간으로서의 기본적인 생활관계가 완전히 단절되는 것을 방지하기 위해 보장해야 할 기본권으로 판단한 바 있다"며 "교정시설 수용자라 하더라도 존엄과 가치의 주체이며, 국가가 형벌권을 행사하는 경우에도 수용자를 다른 목적을 위한 단순 수단으로 취급해서는 안 된다고 판단했다"고 밝혔다.

인권위는 또 "특히 가족의 사망은 삶에서 중대하고 회복할 수 없는 사건이고, 사망이 가까워진 가족의 마지막 모습을 확인하고 작별하며 망인을 추모하는 행위는 단순한 편의 문제가 아니라 인간 존엄과 가족관계 유지에 밀접하게 관련된 인격적 법익"이라고 판단했다.

아울러 "국내 보호시설에 수용된 A 씨에게 영상통화는 국외의 가족과 연결돼 사망한 부친의 마지막 모습을 확인하고 작별할 수 있는 가장 현실적인 수단이었다"고 지적했다.

인권위는 '유엔 피구금자 처우에 관한 최저기준규칙'도 인용해 "피구금자의 가까운 친족이나 중요 관계인이 위독하거나 사망하면 이를 즉시 알리고, 가능한 한 위독한 병문안이나 장례식에 참석할 수 있도록 정하고 있다"고 강조했다. 외국인보호소는 형벌 집행을 위한 교정시설이 아니라 출입국관리법 위반 외국인의 강제퇴거를 목적으로 하는 행정기관이다.