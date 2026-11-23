강원 인제군이 갯골 자연휴양림 일원에 대규모 산림치유 공간을 조성하는 ‘갯골 치유의 숲 조성사업’에 본격 착수하며, 지역의 풍부한 산림자원을 활용한 산림휴양·치유 거점 구축에 속도를 내고 있다.

군은 지난 9일 인제읍 남북리 655-1번지 일원에서 갯골 치유의 숲 조성공사에 착수했다고 밝혔다.

▲인제 갯골치유의숲 조감도. ⓒ인제군

이번 사업은 기존 갯골 자연휴양림의 휴양 기능에 산림치유와 건강 증진 기능을 더해 자연 속에서 휴식과 치유를 함께 경험할 수 있는 복합 산림휴양 공간을 조성하기 위해 추진된다.

사업은 2028년 12월까지 총 62.4ha 부지에 걸쳐 추진되며, 치유센터와 치유정원, 자연소리명상장, 온열치유마당, 치유숲길, 은행나무 숲, 잔디광장 등 다양한 시설이 들어설 예정이다.

치유센터는 지상 2층, 연면적 787.03㎡ 규모로 조성된다.

1층에는 건강측정실과 체험실, 사무실 등을 배치하고, 2층에는 다목적 교육실을 마련해 방문객을 위한 산림치유 프로그램과 체험·교육 활동을 지원하는 중심 공간으로 활용할 계획이다.

야외에는 자연의 다양한 요소를 활용한 특색 있는 치유공간이 마련된다.

약 5194㎡ 규모의 치유정원에는 암석원과 만개원 등을 조성해 계절마다 변화하는 자연경관을 즐길 수 있도록 한다.

약 2273㎡ 규모의 자연소리명상장에는 명상과 휴식을 위한 공간, 산들바람쉼터, 선베드쉼터 등을 설치해 숲속에서 여유롭게 머물 수 있는 환경을 조성할 예정이다.

숲과 계곡을 따라 걸으며 자연을 체험할 수 있는 치유숲길도 조성된다.

군은 치유의 숲에서 삼륙교 방향으로 이어지는 1.14㎞ 구간의 숲길을 조성하여 산림치유 탐방 공간을 마련할 계획이다.

군은 현재 확보된 도비 37억 5000만 원과 군비 22억 5000만 원 등 총 60억 원을 바탕으로 사업을 추진하며, 치유센터 건축과 산림치유시설 조성 등 주요 공정을 단계적으로 추진해 사업을 차질 없이 진행하기 위해 추가로 필요한 사업비 확보에도 힘쓸 방침이다.

이번 사업이 마무리되면 기존 갯골 자연휴양림의 숙박·휴양시설과 새롭게 조성되는 산림치유시설이 연계되면서 방문객의 체류시간이 늘어나고, 지역 관광 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다.

특히 단순한 산림휴양을 넘어 건강관리와 치유, 체험과 교육을 아우르는 공간으로 발전해 인제군의 산림관광 경쟁력을 높이는 데 기여할 전망이다.

강원특별자치도는 지난 4월 28일 ‘산림문화·휴양에 관한 법률’ 제20조제6항 및 같은법 시행규칙 제19조제6항 규정에 의거 갯골 치유의 숲 조성계획을 승인한 바 있다.

김완수 인제군 산림정원과장은 23일 “기존 갯골자연휴양림과 연계해 사계절 누구나 찾고 머물 수 있는 인제군의 대표적인 산림휴양·치유 공간으로 조성해 나가겠다”고 말했다.