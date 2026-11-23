▲한국전력공사 본사 전경 ⓒ

한국전력공사에서 고객과 기업 관계자 등 152만여 명의 개인정보가 유출되는 대규모 보안 사고가 발생했다.

23일 한전에 따르면 고객 서비스 플랫폼 '한전ON' 이용자 65만487명과 전자조달시스템(SRM) 이용자 86만9761명 등 총 152만248명의 개인정보가 유출된 것으로 파악됐다.

특히 이번 사고에서는 이름과 연락처뿐 아니라 주민등록번호, 은행 계좌번호, 카드번호 등 민감한 금융 관련 정보까지 유출 항목에 포함돼 2차 피해 가능성에 대한 우려가 제기된다.

한전ON에서 유출된 정보는 고객번호와 고객명, 주민·외국인등록번호, 전화번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주명, 카드사, 카드번호, 카드명의자, 요금 및 청구정보 등 총 12개 항목이다.

이는 한전ON 전체 이용자 920만 명의 약 7.1%에 해당하는 규모다.

구매·공사·용역 등 조달업무를 처리하는 전자조달시스템에서도 대규모 개인정보 유출이 발생했다.

기업 대표자 등 42만6827명의 성명과 주민·외국인등록번호, 이메일, 회사 주소 등 4개 항목이 유출됐으며, 한전 직원과 기업 직원 44만2934명의 성명, 소속, 사번, 휴대전화 번호, 이메일, 회사 전화번호 등 6개 항목도 유출된 것으로 추정된다.

전자조달시스템의 경우 이용자 전원이 유출 대상에 포함됐다.

한전은 개인별 정확한 유출 범위를 확정하기 어려운 상황을 고려해 전체 이용자의 정보가 유출된 것으로 간주하고 대응 조치를 진행하고 있다고 설명했다.

한전은 지난 20일 사고를 인지한 직후 외부 IP 접속을 차단하고 관련 서비스를 중단했다.

이후 개인정보 유출이 확인된 고객에게 사고 사실을 안내하고 피해 신고를 접수하는 전용 창구를 마련했으며, 비상대책 종합상황실을 가동해 대응에 나섰다.

개인정보보호위원회에도 유출 사실을 신고하고 국가정보원, 기후에너지환경부 사이버안전센터, 외부 보안 전문가 등과 함께 침입 경로와 공격 방식에 대한 조사에 착수했다.

한전은 외부 공격자가 두 시스템에 불법 침입해 개인정보를 탈취한 것으로 추정하고 있으며, 정확한 사고 원인과 피해 범위는 추가 조사를 통해 확인할 방침이며, 경찰 수사도 의뢰할 예정이다.

특히 주민등록번호와 계좌번호 등 금융 관련 정보가 유출 항목에 포함되면서 개인정보를 악용한 사기나 금융 범죄 등 2차 피해를 차단하는 것이 시급한 과제로 떠올랐다.

특히 김동철 사장이 지난 국정감사에서 정보보안체계의 근본적인 혁신을 약속한 지 불과 한 달 만에 대규모 개인정보 유출 사고가 추가로 드러나면서, 한전의 보안관리 부실은 물론 재발 방지 대책의 실효성과 경영진의 관리·감독 책임에 대한 철저한 검증이 불가피해졌다.

한전의 이번 사고는 단순한 개인정보 유출을 넘어 국가 핵심 전력 공기업의 정보보안 관리체계를 점검해야 할 사안이다.

김동철 한전 사장은 "이번 사고를 엄중하게 받아들이고 있으며 국민들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 "유출 원인을 철저히 규명하고 정보보안체계를 근본적으로 개선해 국민이 안심하고 전력 서비스를 이용할 수 있도록 개인정보 보호 방안 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한전은 개인정보 유출로 고객 피해가 발생할 경우 관련 법령에 따른 구제 절차를 이행하겠다는 입장이다.