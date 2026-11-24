경남 진주시는 23일 개회한 제278회 진주시의회 제2차 정례회에 올해 본예산보다 24억 원 늘어난 1조9424억 원 규모의 2027년도 본예산안을 제출했다.

일반회계는 1조6789억 원으로 전년대비 373억 원(2.27%) 증가했고 특별회계는 2635억 원으로 349억 원(-11.68%) 감소했다.

조규일 진주시장은 "이번 예산안은 그간 다져온 현안 해결과 대외 성과를 시민 체감 변화로 잇고 민선 9기 공약과 미래 성장 기반을 흔들림 없이 추진하는 데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

▲조규일 진주시장이 2027년도 예산편성 브리핑을 하고 있다. ⓒ프레시안(김동수)

조 시장은 "혁신도시 완성과 미래 산업 육성을 위해 공공기관 이전 지원·우주항공·그린바이오·AI 기반을 다지고 진주사랑상품권·소상공인·창업 지원을 확대하겠다"고 말했다.

그러면서 "이번 예산안은 그간 다져온 현안 해결과 대외 성과를 시민 체감 변화로 잇고 민선 9기 공약과 미래 성장 기반을 흔들림 없이 추진하는 데 초점을 맞췄다"고 의미를 부여했다.

조규일 시장은 "그동안의 성과와 노력을 체감하는 변화로 이어가면서 민선 9기의 새로운 공약도 착실히 이행하겠다"고 하면서 "소중한 세금이 꼭 필요한 곳에 쓰이도록 예산 집행에 책임을 다하겠다"고 강조했다.