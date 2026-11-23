수원특례시가 24시간 긴급 민원 대응 체계를 강화하기 위해 ‘인공지능(AI) 당직 보이스봇’을 운영한다.

23일 시에 따르면 ‘당직 보이스봇’은 시민들에게 긴급 민원 사항이 발생할 경우 24시간 대응을 통해 시민들의 불편을 해소하기 위해 도입됐다.

▲수원특례시가 시범 운영에 나선 ‘인공지능(AI) 당직 보이스봇’의 민원 답변 예시. ⓒ수원특례시

평일 오후 6시부터 다음 날 오전 9시까지(휴일·공휴일은 오전 9시부터) 운영되는 ‘당직 보이스봇’은 △불법주정차 △장애인전용 주차구역 △로드킬·동물사체 △버스·택시 불편 △생활쓰레기 무단 투기 △옥외 광고물 등 현장 대응 민원과 △무인발급기 운영 현황 △여권발급 △상하수도 관련 △유기 동물 등 다양한 분야에 대한 민원을 신고할 수 있다.

시 당직실로 전화(☎031-5191-2222)하면 자동으로 연결되며, 동시에 16개 채널이 운영돼 민원 해소 지연 등 시민들의 불편을 최소화 했다.

특히 ‘당직 보이스봇’의 운영으로 인해 당직 공무원은 앞으로 재난사고와 현장출동 등 즉각적인 대응이 필요한 업무에 집중할 수 있는 환경이 조성됐다.

시는 시청 당직실에서 시범 운영을 통해 운영 안전성을 검증한 뒤 단계적으로 확대할 계획이다.