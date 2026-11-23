강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 ‘2027년 무장애 관광환경 조성 공모사업’ 중 선정됐다고 23일 밝혔다.

‘열린관광지 플러스’ 사업은 기존 열린관광지의 물리적 접근성 개선을 넘어 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광약자의 실질적인 관광 체험 기회를 확대하기 위한 사업이다.

▲강릉시가 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 ‘2027년 무장애 관광환경 조성 공모사업’ 중 선정됐다. ⓒ강릉시

이번 공모 선정으로 강릉시는 국비 2억 5000만원을 확보했으며, 시비 등 총 5억원을 투입해 2027년 경포해변 일원에 무장애 관광 기반 시설을 확충하고 관광약자를 위한 맞춤형 체험 콘텐츠를 개발·운영할 계획이다.

강릉시는 2022년 전국 최초 무장애 관광도시로 선정된 이후 교통·정보·시설·서비스 등 무장애 관광 기반을 지속적으로 확충해 왔다. 이번 사업을 통해 기존의 이동과 접근 중심의 무장애 관광에서 직접 체험하고 즐길 수 있는 관광으로 사업 영역을 확대할 방침이다.

특히 ‘SENSE(모든 감각이 열려있는) 있는 경포, 보는 바다에서 들어가는 바다로’를 주제로 경포해변과 솔숲의 자연환경을 활용한 관광약자별 6대 특화 체험 프로그램을 운영할 예정이다.

주요 프로그램은 △수상휠체어와 대형 패들보드를 활용한 해양레저 체험 ‘들어가는 바다’ △촉각·후각·청각을 활용한 숲길 체험 ‘만지는 바다’ △수어·자막 기반 자율 관광 ‘보는 바다’ △발달장애인을 위한 저자극 해변 체험 ‘조용한 바다’ △고령자를 위한 저강도 산책 프로그램 ‘느린 바다’ △영유아 동반 가족을 위한 해변 체험 ‘처음 바다’로 구성된다.

이와 함께 해변 무장애 접근 동선, 무장애 베이스캠프 및 비치라운지, 오감 무장애 숲길, 데크로드 조망시설, 무장애 액티비티 스테이션, 진정쉼터 및 무장애 피크닉 데크 등 6종의 기반시설을 조성해 관광약자의 이용 편의성과 안전성을 높일 계획이다.

특히 기존 무장애 입수 체험 프로그램을 ‘닿기·뜨기·나가기’의 3단계 해양 액티비티로 확대하고, 운영 기간을 기존 17일에서 55일로 늘려 관광약자에게 더 다양하고 능동적인 해양관광 체험 기회를 제공할 예정이다.

또한 기존 무장애 관광차량 및 관광정보 플랫폼과 연계한 통합 예약체계를 구축하고, 지역 관광 전문인력 활용을 통해 지속 가능한 강릉형 무장애 관광 모델을 구축할 방침이다.

라만주 관광개발과장은 “이번 공모 선정은 전국 최초 무장애 관광도시로서 그동안 구축해 온 관광 기반을 한 단계 발전시키는 계기가 될 것”이라며, “누구나 바다에 접근하는 것을 넘어 직접 바다를 느끼고 즐길 수 있는 관광환경을 조성해 대한민국을 선도하는 무장애 관광도시로 발전해 나가겠다”고 말했다.