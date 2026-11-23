▲송계숙 시인의 시집 '꽃이 핀다는 말' ⓒ송계숙

충남 보령 성주 탄광촌의 역사와 광부들의 삶을 기록해 온 송계숙 시인이 5년 만에 새 시집 『꽃이 핀다는 말』을 펴냈다.

2021년 첫 탄광 시집 『내 안에 갱도가 있다』를 출간한 이후 오랜 침묵과 고뇌 끝에 선보인 두 번째 작품집이다.

송 시인에게 탄광은 단순한 문학적 소재가 아니다. 어둠 속에서 생을 마감한 광부들과 남겨진 가족들의 고통을 기억하고 기록해야 하는 삶의 과제다.

그는 이번 시집의 ‘시인의 말’에서 첫 시집을 낸 뒤에도 “막장의 어둠에서 아직 빠져나오지 못했다”고 고백했다.

갱도에서 숨진 가족과 동료 광부들에 대한 마음의 빚을 덜기 위해 첫 시집을 펴냈지만, 이후에도 죄책감과 고통에서 벗어나지 못했다는 것이다.

한동안 시 쓰기를 피했지만 다시 써 내려간 작품들 역시 어김없이 탄광의 어둠으로 향했다.

이번 시집은 그렇게 지워지지 않는 기억과 마주하며 탄광촌의 상처와 광부들의 삶을 다시 문학의 언어로 불러낸 결과물이다.

송 시인은 오랜 시간 광부와 가족들의 증언에 귀 기울이며 산업화의 이면에 가려진 탄광 노동의 아픔을 기록해 왔다.

『꽃이 핀다는 말』은 그가 여전히 벗어나지 못한 갱도의 어둠 속에서 삶과 기억의 의미를 되묻는 작품집이다.

▲송계숙 시인 ⓒ송계숙

5년 만에 다시 시집을 펴내며 송 시인은 어둠 기록에 머물지 않고 한 걸음 더 나아갔다.

폐광 이후 문화예술을 통해 다시 일어서려는 '개화리 탄광 민화 마을'의 현재적 희망을 함께 담아낸 것이다.

시인은 "캄캄한 지하 갱도에서 한 시대의 밥과 불을 밝혀낸 이들의 무거운 등허리에 바치는 작은 헌사이자, 그 눈물겨운 기억 위에 비로소 얹어보는 한 조각 볕뉘"라며 이번 작업 의미를 설명했다.

송 시인 시선은 철저히 현장의 구체적인 언어와 삶에 닿아 있다.

지하 수백 미터 갱도에서 돌이 우는 소리와 함께 천장을 받치던 동바리가 꺾일 때 노동자들이 부르던 '꽃이 핀다'는 말, 장비마저 내팽개친 채 달음박질치게 만들던 파열음, 동료의 시신 조각을 구르마(손수레)에 실어 날랐던 참혹한 기억 등 '증산보국'이라는 구호 아래 감춰졌던 비극을 정면으로 마주한다.

시집은 1부 '폐광을 딛고 피어난 꽃, 민화 마을 탄생기'를 시작으로 2부 '숨이 멎는 땅, 캄캄한 막장', 3부 '벼랑 끝의 삶, 탄광 사고', 4부 '검은 훈장, 살아남은 자들', 5부 '갱도를 지킨 빛, 탄광촌 아내들'까지 총 5부로 구성됐다.

진폐 병동의 기침 소리와 남편을 막장으로 떠나보낸 아내들의 고단한 생애를 기록하며, 탄광의 역사가 흘러간 과거가 아닌 현재진행형의 기록임을 일깨운다.

이명원 문학평론가는 "한계상황 속에서도 자신의 노동을 의미화하며 살아내려는 인간 의지와 슬픔·기쁨이 교차하는 시인의 시적 세계에 주목하며, 노동자들의 생활과 감정을 모순적이면서도 입체적인 양상으로 재현해냈다"고 평가했다.

2015년 '시와시학'으로 작품 활동을 시작한 송 시인은 그동안 시집 '내 안에 갱도가 있다', '붉은 물음표', '나무 기둥의 희망' 등을 펴내며 산업화 시대 소외된 노동 역사를 길어 올려왔다.

현재는 시 창작과 더불어 보령탄광문화연구소장과 석탄산업문화유산 유네스코 등재 추진위원, 한국작가회의 회원으로 활동하며 지역 탄광의 역사를 복원하고 기록하는 현장을 지키고 있다.