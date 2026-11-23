강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 어르신의 소득을 지원하고 지역사회에 참여할 기회를 넓히기 위해 343억 원을 투입해 ‘2027년 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자 7987명을 모집한다고 23일 밝혔다.

모집인원은 △공익활동 6195명 △역량활용 1201명 △공동체사업단 477명 △취업지원(취업알선)형 114명이다. 공익활동 참여자는 환경정비와 경로당 배식 지원 등 지역사회 봉사에 나선다. 역량활용 참여자는 어르신의 경험을 살려 관내 복지시설과 공공기관 업무를 보조하고, 통합돌봄 사업과 연계한 지역돌봄 서비스를 제공한다.

▲강릉시는 어르신의 소득을 지원하고 지역사회에 참여할 기회를 넓히기 위해 343억 원을 투입해 ‘2027년 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자 7987명을 모집한다. ⓒ강릉시

공동체 사업단 참여자는 사업장을 운영하거나 식품과 소규모 물품을 제조·판매하는 활동에 참여할 수 있으며, 취업지원은 구직을 희망하는 어르신에게 일자리를 알선한다.

공익활동의 경우 65세 이상 기초연금 또는 직역연금 수급자가 참여할 수 있으며, 역량활용과 공동체사업단, 취업지원형은 사업 특성에 따라 60세 이상도 신청할 수 있다. 다만 생계급여 수급자나 건강보험 직장가입자, 장기요양 등급자 등 일부 대상자는 참여가 제한된다.

접수는 오는 12월 3일부터 11일까지 진행된다. 참여를 희망하는 어르신은 해당 수행기관(△강릉시니어클럽 △(사)대한노인회강릉시지회 △강릉종합사회복지관 △노암복지회 △강릉시 읍면 사무소 및 강남동, 성덕동, 경포동 주민센터)을 방문해 신청해야 한다.

12월 3일부터 9일까지는 출생 연도 끝자리에 따른 5부제를 적용하고, 10일과 11일에는 출생 연도와 관계없이 신청할 수 있다. 세부 접수 장소와 필요 서류는 각 수행기관 안내를 통해 확인할 수 있다.

김미영 경로장애인과장은 “어르신들이 자신의 경험과 역량을 살려 지역사회에서 꾸준히 활동할 수 있도록 다양한 일자리를 마련하고, 안전하게 활동할 수 있도록 사업 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.