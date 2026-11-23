강원특별자치도 양양군(군수 김정중)이 연말을 맞아 고향사랑기부제 참여를 독려하고 기부자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 ‘2026 양양 고향사랑 THANK YOU 연말 감사 이벤트’를 진행한다.

‘2026 양양 고향사랑 THANK YOU 연말 감사 이벤트’는 고향사랑기부제에 대한 관심을 높이고, 신규 기부자 유입과 지속적인 나눔 참여를 이끌어 지역사회에 기부 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

▲양양군이 연말을 맞아 고향사랑기부제 참여를 독려하고 기부자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 ‘2026 양양 고향사랑 THANK YOU 연말 감사 이벤트’를 진행한다. ⓒ양양군

이번이벤트는 오는 24일부터 12월 20일까지 진행된다. 기간 중 양양군에 고향사랑기부금 10만원 이상을 기부한 참여자 가운데 선착순 150명에게 네이버페이 모바일교환권 2만원권을 지급한다. 동일인이 여러 차례 기부하더라도 혜택은 1인당 1회만 제공된다.

고향사랑기부제는 기부금 세액공제 혜택과 함께 기부금액의 30% 이내에서 지역 특산품이나 관광·체험 상품 등 답례품을 받을 수 있는 제도다. 10만 원을 기부할 경우 세액공제 및 최대 3만 원 상당의 답례품 혜택에 더해, 이번 이벤트를 통해 2만 원 상당의 모바일교환권까지 추가로 받을 수 있어 연말 기부를 앞둔 참여자들에게 실질적인 혜택이 될 것으로 보인다.

양양군은 기부자들의 선택지를 넓히기 위해 특산품뿐 아니라 양양의 관광자원을 직접 체험할 수 있는 답례품도 꾸준히 확충하고 있다. 현재 양양군 고향사랑기부제 답례품은 30개 업체, 64개 품목으로 운영 중이며, 최근 ‘양양송이밸리자연휴양림’ 할인권(3만 원)과 프리미엄 종합 리조트 ‘설해원’ 이용권(3만 원·5만 원·10만 원)이 새롭게 추가됐다.

양양군은 대표 관광시설을 활용한 답례품이 기부자에게 색다른 경험을 제공하는 동시에 실제 지역 방문과 체류로 이어져, 기부가 관광 활성화와 생활인구 유입, 지역경제 활력으로 연결되는 선순환 구조를 만들 것으로 기대하고 있다.

한편 군은 2027년도 고향사랑기부제 답례품 및 공급업체도 모집한다. 모집 기간은 11월 23일(월)부터 12월 7일(월)까지로, 지역 특색을 담은 우수 품목을 발굴하고 기부자의 다양한 수요에 맞춰 답례품 경쟁력을 높일 계획이다.

김정중 군수는 “한 해 동안 양양군에 보내주신 관심과 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”며 “이번 연말 감사 이벤트가 기부자분들께는 더 큰 기쁨과 혜택이, 지역에는 새로운 활력이 되길 바란다”고 말했다.