우석대학교 미래융합대학이 21일 성인학습자를 대상으로 지역의 실제 성공 경험을 창업과 소득 창출로 연결하는 실용 교육 프로그램을 열었다.

이론 중심의 학습에서 벗어나 △지역특화농업학 △지역문화콘텐츠학 △지역경영학을 결합해 지역 현장의 문제를 스스로 해결하는 기초 역량을 다지는 자리다.

교육에서는 지역 자원을 산업화해 경쟁력을 확보한 구체적인 현장 사례들이 다뤄졌다.

서병선 전 장수군 농업기술센터 소장은 인구 2만명 규모의 작은 농촌인 장수군이 약 10년 동안 사과와 한우를 전국적인 특화 브랜드로 키운 과정을 짚었다.

행정의 뒷받침과 농민들의 역량이 결합하면 규모의 한계를 넘어 경쟁력 있는 지역 산업을 일굴 수 있다는 점을 강조했다.

전통문화를 관광 사업으로 확장한 지역문화콘텐츠 사례도 이어졌다.

전주 한옥마을에서 한복 대여 사업을 개척한 박세상 한복남 대표는 한복 체험을 관광 콘텐츠로 안착시키며 전주 한옥마을 일대에 100개가 넘는 관련 업소가 자리 잡는 산업 생태계를 만든 과정을 소개했다.

전주에서 출발한 이 사업 모델은 서울을 비롯한 전국 8개 지역으로 뻗어 나가며 전통문화를 K-콘텐츠로 발전시킨 사례로 꼽혔다.

▲ 우석대학교 미래융합대학이 지역 자원을 산업화해 경쟁력을 확보한 사례를 모아 지역학 강좌를 개설해 운영하고 있다.ⓒ

지역사회와 기업의 동반 성장을 다룬 경영 전략 강의도 진행됐다. 최기련 한국사회적기업학회 수석부회장은 14년간 우석대의 지역정책 참여 프로젝트에 함께한 경험을 토대로, 지역 기업이 단순한 이윤 추구를 넘어 일자리를 창출하고 지역 자원을 산업화하는 주체로 자리매김해야 한다는 점을 설명했다.

교육에 참여한 성인학습자들은 지역의 생생한 성공 사례를 통해 산업과 경영의 흐름을 익힐 수 있었다며 심화 후속 과정 개설을 요청했다.

우석대 미래융합대학은 이러한 현장 수요를 반영해 지역학과 문화콘텐츠, 경영학을 연계한 현장 중심의 창업·경영 심화 교육을 넓혀갈 방침이다.

황태규 미래융합대학장은 "대학 교육은 학문을 위한 학문에 머물지 않고 지역의 문제를 해결하며 새로운 비즈니스와 문화콘텐츠를 만들어내야 한다"며 "지역의 과제를 사업 기회로 전환해 개인의 소득과 지역 일자리, 기업의 지속 가능한 성장으로 이어지는 실용 중심 평생교육을 꾸준히 개발하겠다"고 말했다.