올해 1월 국민의힘에서 제명된 무소속 한동훈 의원이, 자신에 대한 당시 중앙윤리위 징계가 기획·조작됐다는 의혹에 대해 "저에 대한 조작 제명, 기획 숙청이 원천무효라는 것이 이미 드러난 것"이라며 "장동혁 대표가 책임을 져야 한다"는 입장을 밝혔다.

한 의원은 23일 대구 강연 행사를 앞두고 기자들과 만나 이같이 말했다고 <연합뉴스>가 대구 현지발로 전했다. 앞서 이날 국민의힘 황경성·최규동 전 윤리위원은 2차 보도자료를 내고, 당시 최 전 위원이 장 대표와 한 의원 등 징계 건을 놓고 비공식 소통을 이어왔다고 폭로했다. (☞관련 기사 : 장동혁, 韓 징계결과 보고받고 "편안히 눕겠다")

한 의원은 이에 대해 "장 대표, 최규동 전 윤리위원, 윤민우 윤리위원장 사이에 저를 제명하는 날짜·내용 등에 대해 서로 자료를 주고받았던 내용들이 적나라하게 드러났다"며 "이건 누가 보더라도 조작 제명이고 기획 숙청"이라고 했다.

그는 법적 대응 가능성을 묻는 질문에 "(대응 방법에) 어떤 한계를 두고 있지는 않다"고 부인하지 않았다.

한 의원은 특히 장 대표를 겨냥해 "자기 개인의 욕심 때문에 정적을 기획 숙청하고 조작 징계했던 것"이라며 "이를 정상화하고 책임을 져야 한다"고 말했다.