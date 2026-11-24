전북자치도 군산시 유기동물보호센터가 기존 민간 위탁 방식으로 운영하던 체계를 2027년 1월부터 운영 주체를 시 직영으로 전환해 운영한다.
군산시 유기동물보호센터는 그동안 수탁사가 민간 위탁으로 운영돼 직원을 채용하고 시설 운영과 행정업무를 담당해 운영하면서 동물 학대와 개체 수 조작을 비롯해 유기 동물의 허위 청구 등 문제점이 발생했다.
이에 군산시는 동물보호 행정의 공공성과 책임성을 강화하고 반려동물 복지정책을 확대하기 위해 직영 운영 결정을 발표했다.
이번 조치로 유실·유기 동물보호라는 공공서비스를 행정이 직접 책임지고 수행함으로써 센터 운영 전반을 투명하게 관리하겠다고 시의 입장을 전했다.
군산시는 예산 집행, 계약, 행정·민원 처리 및 시설 운영관리 등 공적 책임이 수반되는 업무를 4명의 공무원이 직접 수행하게 되며 6명의 기간제근로자는 보호동물 사양관리 및 유실·유기동물 구조·포획 등 현장 업무를 담당하도록 역할을 구분했다.
시는 인력 채용과 관련해 갈등을 빚고 있는 수탁사의 기존 근로자들에 대해서도 고용 연장이 아닌 공개채용 방식을 선택했다.
이와 관련 군산시 관계자는 “기존 위탁기관 근로자들의 고용승계 요구에 대해 변호사, 공인노무사, 근로감독관 등 관계 전문가의 자문을 거쳤다”며 “법적 고용승계 의무가 없다는 의견을 받았지만 채용 심사 시 현장 경험과 전문성을 존중해 관련 업무 경력에 따른 가점을 부여하는 등 경력을 실질적으로 반영한다는 방침”이라고 밝혔다.
시는 이번 직영 전황을 계기로 유기 동물의 보호뿐만 아니라 문화·복지시설 확충 등 동물복지정책의 영역도 넓혀 나갈 계획이다.
군산시 관계자는 “유기동물보호센터 직영 전환은 단순히 운영 주체를 변경하는 것이 아니라 동물보호라는 공공의 영역을 행정이 직접 책임지고 관리하기 위한 것”이라며 “시민이 신뢰할 수 있는 동물보호 체계를 구축하고 나아가 반려동물 테마파크 조성 등 동물복지정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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