전북자치도 군산시 유기동물보호센터가 기존 민간 위탁 방식으로 운영하던 체계를 2027년 1월부터 운영 주체를 시 직영으로 전환해 운영한다.

군산시 유기동물보호센터는 그동안 수탁사가 민간 위탁으로 운영돼 직원을 채용하고 시설 운영과 행정업무를 담당해 운영하면서 동물 학대와 개체 수 조작을 비롯해 유기 동물의 허위 청구 등 문제점이 발생했다.

이에 군산시는 동물보호 행정의 공공성과 책임성을 강화하고 반려동물 복지정책을 확대하기 위해 직영 운영 결정을 발표했다.

▲군산시유기동물보호센터ⓒ프레시안

이번 조치로 유실·유기 동물보호라는 공공서비스를 행정이 직접 책임지고 수행함으로써 센터 운영 전반을 투명하게 관리하겠다고 시의 입장을 전했다.

군산시는 예산 집행, 계약, 행정·민원 처리 및 시설 운영관리 등 공적 책임이 수반되는 업무를 4명의 공무원이 직접 수행하게 되며 6명의 기간제근로자는 보호동물 사양관리 및 유실·유기동물 구조·포획 등 현장 업무를 담당하도록 역할을 구분했다.

시는 인력 채용과 관련해 갈등을 빚고 있는 ​수탁사의 기존 근로자들에 대해서도 고용 연장이 아닌 공개채용 방식을 선택했다.

이와 관련 군산시 관계자는 “기존 위탁기관 근로자들의 고용승계 요구에 대해 변호사, 공인노무사, 근로감독관 등 관계 전문가의 자문을 거쳤다”며 “법적 고용승계 의무가 없다는 의견을 받았지만 채용 심사 시 현장 경험과 전문성을 존중해 관련 업무 경력에 따른 가점을 부여하는 등 경력을 실질적으로 반영한다는 방침”이라고 밝혔다.

시는 이번 직영 전황을 계기로 유기 동물의 보호뿐만 아니라 문화·복지시설 확충 등 동물복지정책의 영역도 넓혀 나갈 계획이다.

군산시 관계자는 “유기동물보호센터 직영 전환은 단순히 운영 주체를 변경하는 것이 아니라 동물보호라는 공공의 영역을 행정이 직접 책임지고 관리하기 위한 것”이라며 “시민이 신뢰할 수 있는 동물보호 체계를 구축하고 나아가 반려동물 테마파크 조성 등 동물복지정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.