이원택 전북자치도지사와 정동영 통일부장관 등 전북 국회의원들이 현대자동차그룹 의왕연구소 로보틱스랩을 찾아 "전북의 첨단 로봇산업 거점을 준비할 때"라며 주먹을 불끈 쥐었다.

23일 오후 의왕연구소 방문에는 윤준병 더불어민주당 전북도당위원장과 안호영 의원, 이성윤 의원, 김의겸 의원 등이 함께해 현대차그룹의 첨단로봇기술과 전북의 피지컬 AI산업 육성 전략 연계방안 등을 논의했다.

방문단은 현대차그룹 관계자로부터 로봇기술 개발 현황과 향후 사업 전략에 대한 설명을 들은 뒤 모베드(MobED)와 엑스블 숄더(X-ble Shoulder) 등 주요 로봇의 시연을 참관했다.

▲이원택 전북자치도지사와 정동영 통일부장관 등 전북의원들이 현대자동차그룹 의왕연구소 로보틱스랩을 찾아 '엄지 척'을 하며 새만금 9조원 투자의 성공적 추진을 위한 지원을 다짐했다. ⓒ전북자치도

'모베드'는 차세대 모바일 자율주행 로봇을 의미하며 '엑스블 숄더'는 산업용 착용용 로봇을 말한다.

이원택 전북도지사는 이날 "전북이 대한민국 첨단 로봇산업의 핵심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 준비해야 할 시점"이라며 "단순한 투자 약속을 넘어 실제 제품 생산, 지역기업의 동반성장, 양질의 일자리 창출이라는 실질적인 결실로 이어질 수 있도록 정치권과 긴밀히 협력하며 도정의 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

앞서 현대차그룹은 지난 2월 새만금에 총 8조9000억원 규모의 투자계획을 발표했다.

전북특별자치도는 현대차그룹의 대규모 민간투자가 지역 산업의 새로운 성장동력이 될 수 있도록 피지컬 AI 연구개발·실증기반을 확충하고 자동차·특장차·농기계·기계부품 등 기존 제조기업의 로봇산업 진출과 핵심부품 공급망 참여를 지원하고 있다.

전북 의원들은 이번 방문을 통해 현대차그룹의 로봇기술 수준과 산업발전 방향을 현장에서 직접 확인하고 전북의 산업적 강점을 살린 육성방안을 고민해 나가기로 했다.