올해 10월 전국 평균 강수량은 108.5mm로 평년(63.0mm)의 약 1.7배였다.

늦가을에 비가 자주 내려 사료작물 파종이 늦어졌는데 이 경우 뿌리가 충분히 자리 잡기 전 겨울을 맞기 때문에 물이 고여 생기는 습해와 얼어 생기는 동해를 보기 쉽다.

이 경우 농가들은 어떤 일을 서둘러야 할까? 농촌진흥청(청장 이승돈)이 겨울 사료작물 파종이 늦어진 농가들에게 "땅이 얼기 전 눌러주기와 배수로 정비를 해달라"고 당부하고 나섰다.

▲농촌진흥청(청장 이승돈)이 겨울 사료작물 파종이 늦어진 농가들에게 "땅이 얼기 전 눌러주기와 배수로 정비를 해달라"고 당부하고 나섰다. ⓒ프레시안

땅 눌러주기의 '진압'과 배수로 정비는 작물의 안정적인 발아와 초기 생육을 확보하는 데 매우 중요한 요인이다.

특히 땅 눌러주기는 종자와 흙의 밀착력 향상에도 도움이 된다.

종자와 토양이 잘 접촉해 수분 흡수가 원활해지고 발아율을 높이는데 효과가 있고 토양 표면의 지나친 건조를 줄여 종자가 안정적으로 발아할 수 있도록 한다는 주장이다.

이밖에 발아 균일도 향상과 뿌리 활착 촉진에도 도움이 된다.

과습한 토양은 파종 후 종자 발아와 뿌리 활착에 악영향을 줄 수 있으므로 토양상태를 잘 관리해야 하는 까닭이다.

뿌리가 들뜨는 피해를 줄이고 밑동에서 새 줄기가 나오는 분얼을 촉진한다. 흙이 지나치게 젖어 있거나 얼어 있을 때는 작업을 피한다.

국립축산과학원이 실시한 지난해 전국 실태조사에서 배수로 설치율과 눌러주기 실시율은 42~45% 수준이었다.

농촌진흥청은 "지역 농업기술센터와 함께 파종이 늦어진 재배지를 중심으로 생육과 배수 상태를 점검하고 월동 전 관리 요령을 안내할 계획"이라고 밝혔다.