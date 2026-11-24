올 12월 지방체육회장 선거와 내년 3월 전국동시 조합장 선거에서 금품수수 등 위법행위가 발생할 경우 철저하게 조사해 '무관용 원칙'의 엄중조치가 단행된다.

전북자치도 선관위는 23일 전북지역 15개 구·시·군선관위 사무국·과장 등이 참석한 가운데 '제4회 전국동시조합장선거 등 관리 대책회의'를 개최한 자리에서 "위법행위 발견 시 관할 구·시·군선거관리위원회나 1390번으로 즉시 신고·제보 해달라"고 요청하며 이같은 입장을 밝혔다.

올 12월에는 전북도체육회장(16일)과 시·군체육회장(23일) 선거를 실시되며 내년 3월 3일에는 제4회 전국동시 조합장선거가 실시된다.

▲올 12월 지방체육회장 선거와 내년 3월 전국동시 조합장 선거에서 금품수수 등 위법행위가 발생할 경우 철저하게 조사해 '무관용 원칙'의 엄중조치가 단행된다. ⓒ전북자치도선거관리위원회

전북선관위는 이날 대책회의에서 돈선거 관행 근절 등 깨끗한 선거 분위기 조성 방안 등에 대해 집중적으로 논의했다.

전북선관위는 위탁선거에서 돈선거 관행이 여전히 근절되지 않고 있다고 보고 각종 매체 등을 이용한 안내·예방활동을 강화하고 다각적인 신고·제보채널을 구축·운영하며 금품선거 등 특별관리지역 중점관리 등 예방·단속활동을 강화한다고 밝혔다.