▲ 전북특별자치도교육청 어린이 오케스트라단과 합창단원들이 양인환 서울 심포니 오케스트라 지휘자와 공연을 앞두고 연습에 몰두하고 있다.ⓒ예루

전북특별자치도교육청이 주최하고 전문예술법인 예술기획 예루가 주관하는 '전북특별자치도교육청 어린이오케스트라 & 합창공연'이 오는 29일 오후 5시 전주학생교육문화관 공연장에서 열린다.

​이번 무대는 양인환 서울심포니오케스트라 지휘자가 지휘봉을 잡으며, 전북교육청 소속 어린이오케스트라와 어린이합창단이 함께 출연한다.

단원들이 그동안 연습해 온 기량을 선보이고, 기악 합주와 합창을 통해 협동의 과정을 공유하는 자리로 기획됐다.

​공연은 모차르트의 오페라 '피가로의 결혼' 서곡으로 막을 올린다.

이어 합창단이 무대에 올라 △이수인의 '봄 밤' △좌승원의 '새싹들이다' △이강산의 '아이들이 그리는 세상' △김애경의 '소리는 새콤 글은 달콤' 등을 차례로 들려준다.

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▲양인환 서울 심포니 오케스트라 지휘자.ⓒ예루

오케스트라 연주 순서에서는 △비제의 '아를의 여인' 제2모음곡 중 '미뉴에트' △마스카니의 오페라 '카발레리아 루스티카나' 간주곡 △슈트라우스의 '라데츠키 행진곡' 등 대중에게 친숙한 클래식 레퍼토리가 이어진다.

이와 함께 △권혁준의 '우산비'·'메겨라 받아라' △이강산의 '하늘나라 동화' △정연택의 '숲속을 걸어요' △이수인의 '앞으로' 등 다채로운 합창곡과 국악창작동요 2곡도 무대에 오른다.

​양인환 지휘자는 "어린이오케스트라와 합창 활동에서 가장 중요한 것은 연주 실력뿐 아니라 음악을 통해 자신감을 얻고, 친구들과 함께하는 기쁨을 경험하는 것"이라며 "이번 공연이 어린이들에게는 소중한 성장의 기억으로, 관객들에게는 따뜻한 감동과 희망을 전하는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.