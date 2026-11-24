▲이인선 국회의원(대구 수성구을)ⓒ이인선 의원 사무실

국가교육위원회가 교육정책을 결정하는 과정에서 ‘과반수 찬성’만으로 충분한 사회적 합의를 담보할 수 있을까.

정권과 정파를 넘어 중장기 교육정책을 논의하자는 취지로 출범한 국가교육위원회가 오히려 충분한 숙의 없이 다수결에 의존하고 있다는 지적이 제기되면서 제도 개선 논의가 국회에서 본격화하고 있다.

국회 교육위원회 국민의힘 간사 이인선 국회의원(대구 수성구을)이 국가교육위원회의 의사결정 구조를 손질하기 위한 법 개정에 나섰다.

이 의원은 국가교육위원회의 사회적 합의 기능을 강화하고 주요 교육정책의 심의 과정을 내실화하기 위해 '국가교육위원회 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안' 2건을 대표발의했다고 24일 밝혔다.

이번 개정안의 핵심은 두 가지다.

국가교육의 장기적인 방향을 결정하는 주요 안건은 의결 문턱을 높이고, 전체회의에 앞서 안건을 충분히 검토하고 조율할 상임위원회를 신설하자는 것이다.

이 의원이 문제 삼은 것은 국가교육위원회의 의사결정 방식으로, 국가교육위원회는 정권이 바뀌더라도 교육정책의 일관성을 유지하고 사회적 합의를 통해 중장기 교육 방향을 설정하기 위해 출범한 합의제 기구다.

하지만 국가교육발전계획의 수립·변경이나 국가교육과정의 기준과 내용처럼 교육현장에 큰 영향을 미치는 핵심 사안도 일반 안건과 마찬가지로 재적위원 과반수 찬성만 있으면 의결할 수 있다.

결국 위원 구성에 따라서는 교육계와 사회 전반의 충분한 논의와 공감대 형성 없이도 과반수 의결로 국가교육의 큰 방향이 바뀔 수 있다는 것이다. 사회적 합의를 위해 만든 기구가 오히려 다수결이라는 형식에 갇힐 수 있다는 게 이 의원의 문제의식이다.

안건을 다루는 과정도 도마 위에 올랐다. 국가교육위원회는 전체 21명의 위원 가운데 대부분이 비상임위원으로 구성돼 있어 전체회의에 앞선 충분한 사전 검토와 쟁점 조율이 중요하다.

그러나 현행법에는 위원장을 포함한 3명의 상임위원이 안건을 미리 심의하고 조정할 공식적인 상임위원회 규정이 없다. 중요한 교육정책을 논의하면서도 사전 협의와 조정의 제도적 장치가 미흡하다는 지적이다.

이번 법 개정안은 지난 국정감사에서 제기한 문제를 입법으로 연결한 후속 조치로서, 당시 이 의원은 차정인 위원장 체제의 국가교육위원회 운영을 겨냥해 충분한 논의와 합의보다 과반 의결이라는 절차적 결정에 치우치고 있다고 비판했다.

개정안은 우선 국가교육발전계획의 수립·변경과 국가교육과정의 기준 및 내용에 관한 고시 등 핵심 안건의 의결 요건을 현행 재적위원 과반수 찬성에서 3분의 2 이상 찬성으로 강화하도록 했다. 단순히 참석 위원이나 다수 의견에 의존하기보다 더 폭넓은 동의를 거쳐 국가교육의 중장기 방향을 결정하자는 취지다.

또 위원장을 포함한 상임위원 전원으로 구성되는 상임위원회를 신설해 전체회의에 상정할 안건과 위원회 운영의 중요 사항을 사전에 심의·조정하도록 했다. 상임위원 전원이 출석해 협의하는 구조를 통해 주요 쟁점을 미리 살피고, 전체회의가 보다 깊이 있는 논의의 장으로 기능하도록 하겠다는 구상이다.

이번 개정안은 단순한 의결 정족수 조정에 그치지 않고 국가교육위원회가 어떤 방식으로 교육정책을 결정해야 하는지에 대한 문제를 제기한다. 교육정책은 정권이나 위원 구성에 따라 쉽게 흔들려서는 안 되는 만큼, 의사결정 과정부터 충분한 숙의와 사회적 공감대를 확보해야 한다는 것이다.

이인선 의원은 “합의제 기구인 국가교육위원회가 충분한 숙의와 설득의 과정 없이 ‘과반 의결’이라는 형식에만 기대어 운영된다면 위원회 설치 취지 자체가 무색해질 수 있다”며, “교육정책만큼은 특정한 입장이나 일방적인 판단에 따라 성급하게 결정되지 않도록 폭넓은 합의와 충분한 검토가 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.

이어 “상임위원회 설치는 상임위원 간 실질적인 협의와 사전 조정을 제도화하기 위한 최소한의 장치”며, “국가교육위원회가 이름뿐인 사회적 합의 기구가 아니라 학생과 학부모, 교육현장이 신뢰할 수 있는 책임 있는 합의 기구로 거듭나야 한다”고 밝혔다.