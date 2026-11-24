경기도 농산물 부산물이 새로운 제품으로 재탄생하는 모습을 한자리에서 만나볼 수 있는 전시가 열린다.

경기도농수산진흥원은 다음 달 6일까지 국립농업박물관에서 ‘농산물의 두 번째 쓰임’을 주제로 경기농산물 업사이클링 기획전을 개최한다고 24일 밝혔다.

▲경기농산물 업사이클링 기획전 포스터 ⓒ경기도농수산진흥원

이번 전시는 농산물 부산물의 새로운 활용 가능성을 알리고, 업사이클링을 통한 농업의 부가가치 창출 사례를 소개하기 위해 마련됐다.

진흥원은 올해 ‘경기농산물 업사이클링 활성화 지원사업’을 통해 5개 기업과 협약을 맺고 관련 제품 개발을 지원해 왔다. 원료 연계부터 시제품 개발, 시장성 검증, 홍보까지 제품화 전 과정을 뒷받침하며 농산물의 새로운 쓰임을 발굴하고 있다.

전시장에는 경기도산 감자 부산물로 만든 자연분해 위생장갑을 비롯해 쌀겨를 활용한 천연 클레이, 버섯 부산물로 개발한 대체커피 등 다양한 업사이클링 제품이 소개된다.

관람객들은 제품별 개발 배경과 원료 활용 과정, 주요 특징 등을 살펴보며 농산물 부산물이 일상에서 활용할 수 있는 새로운 제품으로 거듭나는 과정을 확인할 수 있다.

최창수 경기도농수산진흥원장은 “버려지거나 활용되지 못한 농산물이 새로운 제품으로 탄생하며 농업과 산업을 연결하는 다양한 가능성을 보여주는 자리”라며 “앞으로도 농산물의 새로운 활용 가치를 발굴하고, 다양한 산업 분야에서 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.