▲(좌측부터) DGIST 뇌과학과 김규형 교수, 황현정 박사, 천용진 박사ⓒDGIST

엄마의 나이가 자손의 행동까지 바꿀 수 있다는 사실이 국내 연구진에 의해 밝혀졌다. 젊은 엄마에게서 태어난 자손일수록 주변의 위험 신호에 민감하게 반응하고 더 멀리 이동한다는 것이다.

단순히 부모의 나이에 따라 자손의 특성이 달라진다는 관찰을 넘어, 그 원인이 유전자 조절과 신경세포 간 신호 전달에 있다는 사실까지 규명해 주목된다.

대구경북과학기술원(DGIST) 뇌과학과 김규형 교수 연구팀은 예쁜꼬마선충을 활용한 연구에서 모체의 나이가 자손의 위험 회피 행동에 영향을 미치는 구체적인 생물학적 원리를 밝혀냈다고 24일 밝혔다.

이번 연구는 부모의 나이와 생리적 상태가 다음 세대의 신경계 기능과 행동에 어떤 방식으로 전달되는지를 보여준다는 점에서 의미가 있다.

연구팀이 주목한 것은 예쁜꼬마선충이 주변 환경을 감지하는 방식이다. 이 생물은 '페로몬'이라는 화학 신호를 통해 주변의 밀집 정도와 환경 변화를 파악한다. 특히 개체가 밀집했을 때 분비되는 'ascr#3' 페로몬은 불리한 환경을 알리는 신호로 작용해 다른 곳으로 이동하도록 유도한다.

연구팀은 성체가 된 지 1일, 2일, 3일이 지난 모체에서 태어난 자손을 비교한 실험 결과, 젊은 모체에서 태어난 자손일수록 이 페로몬에 강한 회피반응을 보였다. 위험 신호를 감지하는 감각신경의 활성도 상대적으로 높았다.

흥미로운 점은 모든 자극에 민감하게 반응한 것이 아니라는 사실이다. 다른 화학물질에 대한 반응에서는 큰 차이가 나타나지 않았다. 모체의 나이가 자손의 감각 기능 전반을 변화시키는 것이 아니라 특정 위험 신호를 감지하고 대응하는 신경회로에 선택적으로 영향을 미친다는 의미다.

그렇다면 엄마의 나이는 어떻게 자손의 신경회로에 영향을 미칠까.

연구팀은 그 열쇠로 'ERI-1'이라는 작은 RNA 조절 인자를 찾아냈다. ERI-1은 마이크로 RNA인 'mir-8207'의 작용을 억제해 신경세포 사이의 신호 전달에 필요한 'FLP-26'의 생산을 유지하는 역할을 한다.

실제 ERI-1의 유전자 기능을 제거하자 자손의 페로몬 회피반응이 약해졌고, 특정 신경세포에서 ERI-1을 다시 발현시키자 반응이 회복됐다. 작은 RNA의 조절이 신경세포의 신호 전달을 바꾸고, 이것이 실제 행동의 차이로 이어지는 과정을 확인한 것이다.

모체의 나이에 따른 차이도 뚜렷했다. 나이가 많은 모체에서 태어난 자손은 ERI-1과 FLP-26의 발현량이 줄어들면서 위험 신호에 대한 회피반응도 약해졌다. 반면 ERI-1의 발현을 높이자 회피반응이 다시 강해졌다.

행동 실험에서도 같은 경향이 확인됐다. 어린 모체에서 태어난 자손들은 위험 신호를 피하는 데 그치지 않고 주변으로 더 멀리 이동하며 넓게 분산되는 모습을 보였다.

이번 연구는 부모의 생리적 상태가 자손에게 영향을 미친다는 기존 연구에서 한 걸음 더 나아가, 모체의 나이에서 시작된 변화가 작은 RNA의 조절과 신경세포 간 신호 전달을 거쳐 자손의 구체적인 행동으로 이어지는 경로를 밝혀냈다는 데 의미가 있다.

특히 세대 간 전달되는 생물학적 정보가 단순히 성장이나 신체적 특성에만 영향을 미치는 것이 아니라, 주변 환경을 인식하고 위험에 대응하는 신경계 기능에도 관여할 수 있음을 보여줬다.

김규형 DGIST 교수는 “이번 연구는 부모의 생리적 상태가 자손의 행동 차이로 이어지는 과정을 특정 RNA 조절 경로와 신경회로 수준에서 연결해 설명했다는 데 의미가 있다”며, “세대 간 환경·생리 정보가 신경계에 반영되는 원리를 이해하는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구에는 DGIST 뇌과학과 황현정 박사와 천용진 박사가 공동 제1저자로, 김규형 교수가 교신저자로 참여했으며, DGIST 뉴바이올로지학과와 미국 플로리다대학교 화학과 연구진도 공동연구에 힘을 보탰다. 연구 결과는 지난달 29일 국제학술지 「Genes & Development」에 온라인 게재됐다.