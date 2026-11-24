경기도 내 가맹점주 10명 중 6명은 가맹본부가 권유하는 설비 구매나 인테리어 시공 등 부수계약을 거절하기 어렵다고 느끼는 것으로 나타났다. 계약 조건에 대한 설명이 부족하고, 가맹계약이 끝난 뒤에도 부수계약 비용 부담이 이어질 수 있어 점주들의 주의가 필요하다는 지적이다.

경기도는 이 같은 내용을 담은 가맹본부 거래강제행위 실태조사 결과를 발표하고, 부수계약 관련 거래관행 개선과 가맹점주 피해 예방을 위한 제도개선 및 교육을 추진한다고 24일 밝혔다.

▲경기도청 ⓒ경기도

이번 조사는 지난 6월부터 이달까지 부수계약 체결 경험이 있는 수도권 가맹점주 400명과 수도권에 가맹점을 보유한 가맹본부 30개사를 대상으로 진행됐다. 가맹점주 10명에 대한 심층인터뷰와 전문가 자문도 함께 이뤄졌다.

부수계약은 가맹계약과 별도로 체결하는 판매시점 정보관리 시스템(POS)·키오스크 등 설비의 구매 및 이용, 인테리어·간판 시공, 유지보수 등의 계약을 말한다.

조사 결과 가맹점주의 61.5%는 부수계약을 거절하기 어렵거나 가맹계약의 필수조건으로 안내받았다고 답했다. 지정업체와만 계약할 수 있었다는 응답도 65.0%에 달해 가맹점주가 계약 과정에서 선택권을 충분히 보장받지 못하는 현실이 드러났다.

비용 부담도 적지 않았다. 가맹점주 1명당 평균 6.6개 유형의 부수계약을 체결했으며, 응답자의 50.7%는 매월 부수계약 관련 비용을 납부하고 있었다. 이 가운데 월 100만 원 이상을 부담하는 점주도 8.2%로 나타났다.

특히 월매출 1000만 원 미만인 점주 65명 중 6명(9.2%)은 매월 100만 원 이상의 부수계약 비용을 내고 있는 것으로 조사됐다. 매출 규모가 작은 가맹점주에게도 적지 않은 비용 부담이 발생하고 있는 셈이다.

가맹계약 종료 이후에도 부수계약에 따른 비용 부담이 이어질 가능성도 확인됐다. 가맹본부의 53.3%는 가맹계약이 끝난 뒤에도 월납부 방식의 부수계약 기간이 남을 수 있다고 답했다. 반면 가맹점주의 96.0%는 현재 유지 중인 부수계약 가운데 가맹계약 종료 후에도 계약기간이 남는 경우가 없다고 인식하고 있었다.

부수계약을 별도로 해지해야 한다는 사실을 몰랐다는 점주도 40.2%에 달했다. 별도 해지가 필요하다는 점은 알고 있었지만 구체적인 절차를 모른다는 응답도 20.1%였다. 계약 내용과 해지 조건에 대한 정보가 충분히 전달되지 않고 있음을 보여주는 대목이다.

심층인터뷰에서도 계약 내용이 복잡해 이해하기 어렵고, 비용과 위약금 등 주요 조건에 대한 설명이 부족했다는 의견이 나왔다.

부수계약 체결이나 이용 과정에서 어려움을 겪은 점주는 83명(20.8%)이었지만, 이들 모두 이의제기나 문의, 상담, 신고 등 별도의 대응을 하지 않은 것으로 나타났다. 대응하지 않은 이유로는 가맹본부와의 관계 악화나 불이익에 대한 우려가 38.6%로 가장 많았으며, 문제를 제기해도 해결되기 어려울 것이라는 생각이 25.3%를 차지했다.

도는 이번 조사 결과를 바탕으로 가맹점주가 계약 체결 전 주요 조건을 충분히 확인할 수 있도록 제도개선을 추진한다. 주요 계약정보의 사전 제공을 강화하고 부수계약 표준계약서 마련, 관련 분쟁조정 개선 등을 관계기관에 건의할 계획이다.

가맹희망자를 대상으로 계약서 주요 조항과 검토 방법에 관한 교육도 추진해 계약 단계부터 피해를 예방할 수 있도록 지원할 방침이다.

아울러 도는 가맹희망자와 가맹점주에게 부수계약 체결 전 품목과 가격, 총납부액, 계약기간, 중도해지 위약금 등을 꼼꼼히 살펴볼 것을 당부했다. 계약 조건이 부당하다고 판단되거나 운영 과정에서 어려움을 겪는 경우 경기도 공정거래지원센터를 통해 상담받을 수 있다.

서봉자 도 공정경제과장은 “가맹계약과 함께 체결하는 부수계약도 비용과 해지조건을 계약 전에 충분히 확인할 수 있어야 한다”며 “현장의 어려움을 제도개선에 반영하고, 가맹희망자와 점주가 필요한 정보와 상담을 받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.