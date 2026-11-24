총상금·지원금 2500만 원…우수 창업팀 투자·보육 연계 지원

대구·경북 지역 대학 창업팀의 투자유치 역량을 겨루는 '2026 제1회 대경권 캠퍼스 IR 챔피언십'에 14개 대학(원) 68개 팀이 참가 신청을 하며 높은 관심을 보였다.

한동대학교 창업보육센터 위탁운영사인 ㈜포항연합기술지주(대표 심규진)가 주관하는 이번 대회는 지역 대학의 우수 창업 아이템을 발굴하고 투자와 창업보육으로 연결하기 위해 마련됐다.

첫 대회부터 결승 진출팀 14개 팀을 기준으로 약 5대 1의 경쟁률을 기록했으며, 최종 경연은 오는 12월 4일 한동대학교에서 열린다.

참가팀은 경북대학교와 포항공과대학교(POSTECH), 한동대학교 등 대구·경북 14개 대학 소속이다.

분야별로는 디지털·ICT가 43개 팀으로 가장 많았으며, 바이오·헬스와 소재·부품·기계가 각각 8개 팀, 기타 분야가 9개 팀으로 집계됐다. 특히 전체 참가팀의 약 3분의 1인 22개 팀이 AI 기반 창업 아이템을 제시해 기술 창업 분야의 높은 관심을 반영했다.

서류심사를 통해 선발된 결승 진출 14개 팀은 23일 환동해지역혁신원 제1캠퍼스 파랑뜰에서 IR 부트캠프에 참여한다. 투자유치 전략과 사업계획을 점검하고 전문가 멘토링과 발표 훈련을 거쳐 최종 경연을 준비한다.

결승에서는 참가팀의 IR 발표와 질의응답을 거쳐 최종 수상 10개 팀을 선정한다. 총상금과 지원금은 2천500만 원 규모로, 대상 1개 팀에 1천만 원, 우수상 2개 팀에 각각 400만 원이 수여된다. 특별상 7개 팀에는 각각 100만 원의 시제품 제작지원금이 제공된다.

수상팀에는 상금 외에도 직접 투자와 후속 투자 연계, 창업보육센터 입주 심사 가점 등의 혜택이 주어진다. 참가팀 전원에게도 100만 원 상당의 스타트업 진단 프로그램을 지원한다.

심규진 포항연합기술지주 대표는 "성장 가능성을 갖춘 대학 창업팀을 발굴해 실제 투자와 보육까지 연결하겠다"며 "이번 대회를 매년 개최해 대경권을 대표하는 창업 투자유치 무대로 발전시키겠다"고 말했다.

포항연합기술지주는 한동대학교와 포항테크노파크, 선린대학교, 포항대학교가 공동 설립한 산학연협력 기술지주회사로, 지역 대학 창업팀의 사업화와 투자유치를 지원하고 있다.