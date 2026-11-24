"정부는 KTX 노포역(가칭) 신설에 대한 국가 차원의 종합적인 타당성 검토에 즉시 착수하라."

양산시의회 의원 일동은 23일 이같은 건의문을 냈다.

이들은 "고속철도 접근성의 지역 간 격차를 해소하고 부산-양산-울산을 하나의 광역생활권으로 연결하는 KTX 노포역(가칭) 신설과 동남권 광역연계교통망 구축을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

이들은 "고속철도는 단순한 교통수단을 넘어 지역의 산업과 경제를 연결하고, 시민의 이동권을 보장하며, 국가균형발전을 실현하는 핵심 기반시설이다"고 말했다.

▲양산시의회 전경. ⓒ프레시안(조민규)

이들은 "부산~양산~울산을 잇는 동남권의 고속철도 접근성은 지역에 따라 상당한 차이를 보이고 있다"며 "부산과 울산 사이에 위치한 양산시 역시 지역별로 고속철도 이용 여건에 차이가 크다"고 밝혔다.

이들은 "2023년 12월 물금역에 KTX가 정차하기 시작한 것은 양산시민의 오랜 숙원을 해결한 의미 있는 성과였다"면서 "이후 KTX 운행 확대를 통해 수도권 접근성이 개선된 것 역시 높이 평가할 일이다"고 말했다.

하지만 이들은 "물금역의 일부 고속열차 정차만으로 양산시 전체의 교통 수요를 충족하기에는 한계가 있다"며 "물금역은 구포 경유 노선의 일부 고속열차가 정차하는 구조로 고속철도 운행계통과 정차 시간 선택에 제약이 있다"고 지적했다.

더욱이 "양산 동부권인 동면과 사송신도시, 웅상지역 주민들에게 물금역은 접근성이 충분하지 않다"면서 "고속철도를 이용하기 위해 상당한 거리를 이동하거나 다른 교통수단으로 환승해야 하는 불편이 여전히 남아 있다"고 밝혔다.

그러면서 "정부와 관계 지방자치단체는 공동으로 객관적인 타당성 검토를 추진하고 그 결과에 따라 국가철도망 계획 반영과 단계별 사업 추진 방안을 마련해야 한다"고 의미를 부여했다.

이에 따라 양산시의회는 다음과 같이 건의했다.

"부산광역시·경상남도·울산광역시·양산시·부산 금정구·기장군은 공동협력체계를 구축해야 한다. KTX 노포역·양산선·부산도시철도 1호선·부산~양산~울산 광역철도를 연계하는 복합환승체계를 구축해야 한다"고 말했다.

또한 "물금역 KTX 정차 확대와 노포역 신설 검토를 병행하여 양산시 전체의 고속철도 접근성을 개선해야 한다. 양산시는 동남권 광역교통망 구축을 위한 중장기 종합대책을 수립하고 적극적인 행정에 나서야 한다"고 덧붙였다.

이들 양산시의회 의원 일동은 "양산시는 부산시 등 관계기관과의 협의를 주도적으로 추진해야 한다"고 하면서 "시민의 고속철도 접근성 분석과 광역환승체계 구축 방안을 마련해 국가와 광역교통계획에 반영될 수 있도록 더욱 더 노력해야 한다"고 직격했다.