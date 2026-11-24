경기도가 경기주택도시공사(GH)의 주요 개발사업 추진을 위해 올해 총 6조1100억 원 규모의 공사채 발행 승인을 받았다.

도는 행정안전부로부터 2026년 하반기 지방공사채 발행 사전 심의 결과, GH가 신청한 3조7500억 원 전액을 승인받았다고 24일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

앞서 GH는 지난 6월 상반기 5개 사업에 대한 공사채 2조3600억 원을 승인받았다. 이번 하반기 신청액이 전액 승인되면서 올해 공사채 발행 승인 규모는 총 6조1100억 원으로 확대됐다.

하반기 승인 대상은 광명시흥·광명학온·하남교산·고양창릉·과천과천 공공주택지구와 용인플랫폼 도시개발사업, 광명시흥 도시첨단산업단지 등 7개 사업이다.

특히 광명학온과 고양창릉 공공주택지구, 용인플랫폼 도시개발사업 등 3개 사업은 상반기에 이어 하반기에도 승인 대상에 포함됐다.

GH는 공사채 발행으로 확보한 자금을 사업별 토지 보상비와 공사비 등에 투입해 주요 공공개발사업을 차질 없이 추진할 계획이다.

공사채는 지방공기업이 공공주택 건설과 택지개발 등에 필요한 재원을 조달하기 위해 발행하는 채권이다. 대규모 개발사업의 토지 보상과 기반시설 조성 등에 필요한 자금을 확보하는 주요 수단으로, 일정 기준을 초과하는 발행에는 행안부의 사전 승인이 필요하다.

앞서 도와 GH는 주요 개발사업의 안정적인 추진을 위해 공사채 발행 관련 제도 개선을 정부에 지속적으로 건의해 왔다. 지난 3월 행안부의 '지방공사채 발행·운영기준'이 개정되면서 GH의 공사채 발행 여력도 확대됐다.

이명선 도 공간전략과장은 "정부의 주택공급 확대방안에 맞춰 수도권 공공택지에 충분한 주택이 조기에 공급될 수 있도록 경기도와 GH가 긴밀히 협력해 신속하고 적극적으로 사업을 추진하겠다"고 말했다.