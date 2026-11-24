부산 기장군 신앙촌의 불법 건축물과 100억원대 이행강제금 체납 논란이 장기간 이어지는 가운데 내부에서 운영 중인 미인가 대안학교가 신입생 모집에 나서면서 학생 안전과 관계기관의 관리·감독 실태가 도마에 올랐다.

24일 취재를 종합하면 신앙촌 내 SANC식품여자고등학교는 지난 23일부터 2027학년도 신입생 20명을 모집하고 있다. 학교 측은 입학요강에 '미인가 대안학교'임을 명시하고 고등학교 졸업 학력 인정을 위해서는 검정고시에 응시해야 한다고 안내했다.

▲ 부산 기장군 신앙촌 내 미인가 대안학교인 SANC식품여자고등학교 홈페이지에 게시된 2027학년도 신입생 모집 안내 화면. ⓒSANC식품여자고등학교 홈페이지

문제는 신앙촌 내 교육시설을 둘러싼 건축법령 위반과 출입 통제 논란이 10년 넘게 이어졌다는 점이다.

2013년 기장군은 시온식품과학고 건물을 허가받은 위치가 아닌 개발제한구역에 건립한 혐의로 학교법인 시온학원을 고발했다. 이후 부산시교육청은 해당 학교의 설립인가를 취소했다. 2016년에는 신앙촌의 출입 통제로 공무원조차 접근하기 어렵다는 보도도 나왔다.

시온학원의 불법 건축물 관련 이행강제금 체납액이 약 100억원에 달한다는 지적도 제기됐다. 기장군은 올해 1월 부동산·예금 압류 등 징수 조치를 진행했지만 학교법인 재산에 대한 강제처분에는 법적 제약이 있다고 설명한 바 있다.

핵심은 과거 위반 건축물과 현재 학생들이 사용하는 교육시설의 관계다. SANC식품여자고등학교의 실제 운영 주체가 누구인지와 교실과 실습실·기숙사가 당시 문제가 된 건축물과 동일한 시설인지부터 확인해야 한다.

부산시교육청의 공개 등록 대안교육기관 명단에서도 SANC식품여자고등학교 명칭은 확인되지 않는다. 다른 명칭으로 등록됐는지 등을 포함해 시설의 법적 지위와 교육당국의 관리 범위를 명확히 할 필요가 있다.

입학전형 기준에도 의문이 남는다. 모집요강은 지원자의 건강을 자격 조건으로 제시하면서 입학전형위원회가 '중대 질병'이 있다고 판단한 경우 입학을 배제할 수 있도록 했다. 질병 판단 기준과 절차, 차별 소지 여부에 대한 검토가 필요한 대목이다.

앞서 김대준 더불어민주당 기장군의원은 지난 20일 제300회 정례회 5분 자유발언에서 신앙촌 내 학생 안전 문제를 제기하며 기장군과 부산시교육청, 기장소방서의 합동점검을 촉구했다.

김 의원은 야간 비상구 개방 여부와 소방차·구급차 진입 가능성, 기숙사 생활지도와 응급상황 대응체계를 직접 확인해야 한다고 지적했다. 학생들이 보호자나 외부 상담기관에 자유롭게 연락하고 도움을 요청할 수 있는지도 점검 대상으로 제시했다.

또 학생 안전과 인권 보호를 시설 운영 주체의 자체 관리에만 맡겨서는 안 된다며 관계기관의 객관적인 현장점검과 결과 공개를 요구했다.

한편 우성빈 기장군수는 지난 8월 신앙촌 일대 건축물과 개발행위의 인허가·행정조치 실태에 대한 전면 점검을 지시하며 장기간 누적된 문제에 대한 행정적 대응에 나섰다.

또한 이번 학생 안전 문제와 관련해서는 당시 점검 범위에 교육시설이 포함됐는지, 부산시교육청과 기장소방서가 교실·기숙사 안전을 어디까지 확인했는지가 추가 확인 사항으로 남아 있어 보인다.