인천광역시가 폐기물처리업체를 대상으로 한 기획수사를 통해 환경 관련 법령을 위반한 사업장 6곳을 적발했다. 폐기물의 부적정 보관과 불법 처리, 미신고 대기배출시설 운영 등 다양한 위법행위가 확인됐다.

인천시 특별사법경찰은 지난 3일부터 13일까지 관내 폐기물 처분업체와 재활용업체 등 32곳을 대상으로 기획수사를 벌여 '폐기물관리법'과 '대기환경보전법' 등을 위반한 사업장 6곳을 적발했다고 24일 밝혔다.

▲폐기물처리업체 기획수사 현장(적발 내용과 관련 없음) ⓒ인천광역시

이번 수사는 폐기물의 부적정 보관과 처리로 인한 환경오염을 사전에 막기 위해 시 자원순환정책과와 관할 구청이 합동으로 진행했다.

수사 과정에서는 폐기물처리업 허가·신고사항 준수 여부와 폐기물 처리기준 및 허용보관량 준수 여부 등을 집중적으로 살폈다.

그 결과 허가받은 보관시설이 아닌 장소에 폐기물을 보관하거나 적정하게 처분·보관할 수 없는 장소로 폐기물을 운반한 사업장 등이 적발됐다.

관할 구청에 신고하지 않고 대기배출시설을 설치·운영한 사업장도 확인됐다. 이 밖에도 폐기물 처리 상황을 전자정보처리프로그램에 부실하게 입력하거나 폐기물처리 신고자 준수사항을 위반한 사례, 폐기물을 혼합 보관한 사례 등이 각각 1건씩 적발됐다.

폐기물 보관과 처리 과정에서 발생하는 위법행위는 악취와 오염물질 유출 등 2차 환경오염으로 이어질 수 있다는 점에서 철저한 관리가 요구된다.

'폐기물관리법'에 따라 폐기물처리업자의 준수사항이나 처리기준을 위반하면 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다. '대기환경보전법'에 따른 대기배출시설 설치신고 의무 위반도 형사처벌 대상이다.

시는 적발된 사업장의 고의성과 구체적인 위반 경위를 추가로 조사한 뒤 형사처벌 대상 사건을 관할 공소청에 송치할 예정이다. 위반사항은 관할 행정기관에도 통보해 경고 등 행정처분과 과태료 부과가 이뤄지도록 할 계획이다.

최종문 시 특별사법경찰과장은 "폐기물의 부적정 보관과 불법 처리는 악취와 오염물질 유출 등 환경오염으로 이어질 수 있는 만큼 철저한 관리와 법규 준수가 중요하다"며 "앞으로도 폐기물처리업체에 대한 지속적인 수사를 통해 불법행위를 근절하고 시민들이 안심할 수 있는 쾌적한 생활환경을 조성하겠다"고 말했다.