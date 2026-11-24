▲경산시 제작지원 영화 '인간 초거대 알고리즘' 전국 상영 홍보 전단지ⓒ경산시 제공

경북 경산의 주요 관광명소인 남매지, 반곡지, 삼성현역사문화관 등을 배경으로 AI시대 인간 내면의 본질과 가능성을 조명한 영화가 전국 극장에서 개봉된다.

경산시는 시가 지원하고 경산의 영화인들이 함께 제작한 영화 '인간 초거대 알고리즘'이 오는 25일 씨네큐 대구경산 및 전국 극장에서 개봉된다고 밝혔다.

이 영화는 제58회 휴스턴 국제영화제 실버 레미 어워드와 제24회 다카국제영화제 베스트 픽션 필름상을 비롯해 다수의 국제영화제에서 입상하며 작품성을 인정받았다.

영화 '인간 초거대 알고리즘'은 AI시대 인간 내면의 본질과 가능성을 조명한 작품으로 경산의 주요 명소와 대구·경북의 문화유산을 배경으로 촬영했다.

경산시는 이번 전국 개봉을 수년간 창작 활동을 이어온 지역 영화인들의 열정과 노력이 맺은 값진 결실로 평가하고 있다.

시는 이번 작품을 통해 경산지역은 물론 경북의 매력을 전국에 널리 알리고, 시정목표인 ‘사람중심 교육문화’ 실현에도 한 발 더 다가갈 것으로 기대하고 있다