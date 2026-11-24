‘V9! 삼성라이온즈 한국시리즈 우승 기념 카퍼레이드’가 오는 11월 29일 오후 2시부터 30분간 개최된다.

이날 카퍼레이드는 반월당에서 출발해 중앙네거리를 지나 종각네거리까지 약 1.6km 진행되며, 대구의 대표적인 상징 공간인 달구벌대종 앞에서 마무리 할 계획이다.

대구광역시와 ㈜삼성라이온즈는 삼성라이온즈의 통산 9번째 한국시리즈 우승을 기념하고 240만 대구시민·야구팬들과 함께 축하하기 위해 이 행사를 마련했다.

이번 카퍼레이드는 지난 2006년 삼성라이온즈의 통산 4번째 한국시리즈 우승 기념으로 진행된 이후 20년 만에 펼쳐지는 것으로, 지난 감동적인 우승의 순간을 다시 한 번 재연할 수 있을 것으로 보인다.

특히 대구시민뿐만 아니라 야구를 사랑하는 국내·외 관광객의 참여를 활성화하고자 대구관광 홍보마케팅과 연계 추진될 예정으로, 이를 통해 도심상권을 활성화하고 스포츠 관광 도시 대구의 브랜드 가치도 높일 방침이다.

이번 퍼레이드에는 삼성라이온즈 주요 선수들이 대부분 참석할 예정이며 추경호 대구시장도 카퍼레이드에 동참해 선수단과 관계자들을 축하하고 시민들과 함께 우승의 기쁨을 나눈다.

이어 삼성라이온즈파크에서는 팬 페스티벌 행사도 예정돼 있으며 대구시는 이번 카퍼레이드와 연계해 국·내외 관광객을 대상으로 다양한 환대 프로그램도 운영한다.

11월 27~29일까지 3일간 동대구역사 내에 관광객 홍보부스를 설치해 삼성라이온즈 우승엽서를 배부하고 우승기념 포토존도 운영한다. 또 대구관광 SNS 채널 홍보 이벤트를 통해 카퍼레이드와 함께 대구핫플을 소개한다.

추경호 대구시장은 “모두가 열세를 점칠 때도 선수들과 코칭스태프, 팬들, 그리고 대구시민의 간절함이 하나로 모여 기적 같은 우승을 일궈냈다”고 소감을 밝히면서 “1982년 창단 이래로 대구 시민의 자부심이었던 삼성라이온즈가 업셋 우승으로 다시 한번 대구를 하나로 뭉치게 했다”며 “이번 카퍼레이드로 우승의 환희를 마음껏 누리고 대구가 새롭게 도약하는 에너지를 얻기를 바란다”고 강조했다.

한편 대구시는 경찰·소방 등 관계 부서·기관과의 긴밀한 협업을 통해 행사 당일 카퍼레이드 구간을 지나는 시내버스를 우회 운행하고, 사전 교통 통제 안내와 각 구간별 안전요원 및 응급차 배치 등 인파·안전관리에 만전을 기해 시민 불편을 최소화할 예정이다.