광양만권경제자유구역청이 인도네시아 바탕 특별경제구역청과 업무협약을 체결하며 글로벌 투자유치 협력 네트워크 강화에 나섰다.

24일 광양경자청에 따르면,구충곤 광양만권경제자유구역청장은 전날 인도네시아 '바탕 특별경제구역청(Industropolis Batang; Batang Special Economic Zone)'과 투자유치업무 협력 협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 석유화학·철강·이차전지 및 탄소 기반 신소재·수소 및 태양에너지·국제 물류·스마트 제조 분야 사업 협력을 위해 무역 촉진 및 정보 공유, 투자유치 공동 포럼·세미나 등 교류 행사를 추진하기로 약속했다.

▲23일 구충곤 광양경자청장(왼쪽 두번째)이 인도네시아 센트럴 자바주(州) 소재 바탕 특별경제구역청(Industropolis Batang; Batang Special Economic Zone)과 투자유치업무 협력 협약(MOU)에서 상호 협력 방안에 대해 발언하고 있다.2026.11.23.ⓒ광양경자청

인도네시아는 세계 4위에 달하는 인구(2억 8000만 명)와 넓은 영토, 다양한 천연자원을 가진 잠재력이 큰 나라로 20여 개의 특별 경제구역을 지정해 운영 중이다.

이 중 바탕 특별경제구역청은 인도네시아 중부 센트럴 자바주(州) 바탕군(郡)에 있는 특별경제구역(Special Economic Zone) 관리 기관이다.

구충곤 광양경자청장은 "바탕 특별경제구역청과 체결한 업무협력 협약은 해외 투자유치 협력망을 한층 강화하는 계기가 됐다"며 "인도네시아 내 24개 특별경제구역 가운데 GFEZ의 투자 여건과 부합하는 지역과 협력을 확대하고, 투자 의향이 있는 외국 기업을 적극 발굴해 외국인 투자유치 활성화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 광양경자청은 올해 유럽과 중국 등 전 세계를 대상으로 활발한 투자유치 활동을 펼쳐왔다.

지난 11월 9일부터 13일까지 중국 산둥과 허난지역에서 반도체와 바이오, 금속 소재 기업 등과 만나 투자유치 활동을 펼치며 200억 원 규모의 투자협약 성과를 이룬 바 있다.

지난 5월 12일에는 6000여 회원사와 1100여 명의 전문학자로 구성된 중국 안후이성 과학자 기업가 협회와 업무 협력을 체결했고, 같은 달 14일에는 헤이룽장성 하얼빈에서 투자유치 설명회를 개최하고, 광양만권 입주기업과 500만 달러 증설 투자협약을 맺기도 했다.

유럽으로 눈을 돌린 광양경자청은 지난 6월 12일 폴란드 북부 지역 투자진흥기관인 '포메라니아 개발공사'와 업무 협력 협약을 맺고, 투자 설명회 개최와 현장 방문, 정보 공유, 행정 지원, 주력 산업 협력 강화 등을 약속했다.