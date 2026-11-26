반도체를 만드는 삼성전자 화성사업장에서 일하다 혈액암에 걸려 숨진 노동자의 유족이 산재 신청을 했다. 같은 사업장에서 최소 12명이 혈액암에 걸렸고, 그 중 7명이 세상을 떠났다. 이에 노동계는 정부에 조사 및 대책 마련을 촉구했다.

‘반도체 노동자의 인권과 건강지킴이' 반올림, 노동건강연대 등은 25일 ‘고 김태진 님 유족 산재 신청' 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

단체들에 따르면 고 김태진 씨는 1980년생으로 2011년 삼성전자의 사내하청업체에 취업해 15년 간 일한 뒤 혈액암이 발병해 지난 8월 46세를 일기로 숨졌다. 김 씨는 반도체 표면을 평평하게 갈아내는 'CMP' 공정의 장비를 유지·보수하는 일을 했다.

반올림은 ‘PM(Preventive Maintenance)'이라 불리는 유지·보수는 "CMP 공정에서 가장 위험한 업무"라며 고인이 "슬러리(Slurry, 유동성 혼합물) 폐액이 스며든 축축한 패드", "폐액이 지나는 관의 필터", "웨이퍼 표면을 세척한 브러시" 등을 교체하는 일, "장비 벽면이나 바닥에 묻은 화학물질"을 닦아내는 일을 했다고 전했다.

또 고인이 브러시 교체를 할 때를 빼면 "방독 마스크가 아닌 일반마스크만 착용"했고, 방독 마스크를 써도 화학물질 냄새를 맡아야 했으며, "슬러리 폐액이 얼굴에 튀거나 방진복에 묻어 흡수돼 피부까지" 스며든 일도 있었다고 증언했다고 밝혔다.

▲반올림이 제보 받은 삼성전자 화성사업장 직업병 피해 현황. 12명이 백혈병·림프종 등 혈액암에 걸렸고, 췌장암·뇌종양·전신 홍반성 루프스·돌연사 각 1명이다. ⓒ반올림

고인과 같은 일을 했던 동생 A 씨는 이날 회견에서 "항상 건강하며 지병조차 없던 형이기에 더욱더, 슬픔을 넘어 의문만 쌓여간다"며 "형의 죽음에 대해 유가족은 회사로부터 사과 한번 받지 못했다"며 말했다.

이어 "초등학생인 형의 아들은 항상 아빠를 보고 싶어하며 그리워 울곤 한다. 가족을 잃은 유가족은 이루 말할 수 없는 고통스러운 현실에서 살아가다"고 했다.

A 씨는 "반도체 호황과 생산도 중요하지만 사람을 먼저 생각해 주시라"며 "모든 노동자가 안전하게 일할 수 있도록 추가적인 안전대책 마련과 책임있는 조치를 요구한다"고 밝혔다.

반올림에서 활동하는 이종란 노무사는 "화성사업장에서 제보된 것만 12명이 혈액암에 걸렸다. 고인이 일한 15~17라인에서만 백혈병, 림프종 등 혈액암 피해자가 9명에 달하고 그 중 7명이 사망했다"며 "빠른 산재 인정뿐 아니라 원인 규명을 통한 재발방지대책을 함께 촉구한다"고 강조했다.

김미숙 김용균재단 대표도 "저도 산업재해로 아들을 잃었지만 세상에 이토록 원통한 일이 없다"며 "노동부와 근로복ㅈ공단은 앞으로 우리와 같은 처참한 유족을 얼마나 더 만들 작정인가? 그렇지 않다면 당장 삼성 백혈병 문제를 해결할 답을 찾아오기 바란다"고 촉구했다.

회견 뒤 A 씨는 단체들과 함께 근로복지공단 건물에 들어가 산재 신청서를 냈다. 이 자리에서 A 씨는 "형이 병원에 있을 때 아들에게 ‘아빠 빨리 낫고 제주도에 같이 가자'고 했다. 그 약속을 못 지켰다"며 "형이 원한 없이 하늘나라에서 웃을 수 있도록 잘 진행해주시길 부탁드린다"고 눈물 섞인 목소리로 당부했다.